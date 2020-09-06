Ayhancan Güven sezonu üçüncü bitirdi!

Türkiye'nin başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, önemli bir başarıya imza attı ve 2020 Porsche Mobil 1 Supercup'ı 3. sırada tamamlayarak sezon sonu podyumuna çıkmayı başardı.

Monza’daki yarışta şampiyonluk için kazanıp küçük çapta bir mucize beklemeyi hedefleyen 22 yaşındaki milli sporcu 25. sırada yarışı noktaladı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Larry ten Voorde galip gelmesini bildi ve son yarış öncesi 4 puan farkla lider olan Dylan Perreira’nın dördüncü olmasıyla şampiyonluğa ulaştı.

Team GP Elite pilotu Larry ten Voorde kazanarak 155 puanla şampiyonluğa ulaştı, BWT Lecnher Racing’den Dylan Pereira ise 148 puanda kaldı. Martinet by Almeras adına yarışan Ayhancan Güven ise 113 puanla şampiyonayı üçüncü sırada bitirdi.

Ayhancan Güven: ‘Mutluyum…’

Sezonu üçüncülükle noktaladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ayhancan Güven, “Bunun için mutluyum ama son yarışa kadar taşıdığımız şampiyonluk şansının gerçeğe dönüşmemesi nedeniyle de üzüldük. İpler tam olarak elimizde değildi. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu 3. olarak tamamladık. Sezon boyunca bana destek olan takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum” dedi.