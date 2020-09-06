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Sözcü

A Milli Takım, Belgrad’da telafi sınavında!

Milliler, Uluslar B Ligi’ndeki ikinci maçına çıkıyor. Saat 21.45’te başlayacak maç öncesi tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

09:15 -
Haberler Futbol
A Milli Takım, Belgrad’da telafi sınavında!

Sivas’ta 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle Uluslar Ligi'ne kötü start veren A Milli Takım, bugün Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak. Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ay-Yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Sırbistan'ı yenerek Macaristan yenilgisini telafi etmek istiyor. Milliler, dün Sivas'tan Belgrad'a gitti. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Çetin ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Macaristan'a karşı sahaya sürdüğü 11'de önemli değişikliklere gideceğini açıkladı.

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MUHTEMEL 11’LER

Sırbistan: Dmitrovic, Milenkovic, Maksimovic, Kolarov, Djuricic, Gudelj, Lazovic, Kostic, Savic, Tosic, Mitrovic

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Yusuf, Burak

Saat: 21.45

Stat: Rajko Mitic

Hakem: Aleksei Kulbakov

ŞENOL GÜNEŞ İLE 64. MÜCADELE

Teknik Direktör Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında 64. sınavını verecek. Ay-Yıldızlılar, Güneş yönetiminde çıktığı 63 maçta 32 galibiyetin yanı sıra 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Milliler, kurt hoca döneminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı. Türkiye, Güneş yönetiminde Eylül 2001'deki İsveç maçından bu yana sahasında ilk resmi yenilgisini Macaristan'a karşı almıştı.

a milli takım Uluslar Ligi
Son güncelleme: 09:19 06.09.2020