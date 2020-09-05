Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları

Uluslar Ligi’nde ilk hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. EURO 2020’de A Milli Takımızın rakiplerinden İtalya, sahasında geriye düştüğü maçta Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonsporlu Sörloth’un oyuna sonradan girip asist yaptığı maçta Norveç, Avusturya’ya 2-1 mağlup oldu. Hollanda ise Lewandowski’nin kadroda yer almadığı Polonya’yı 1-0’la geçti.

A Ligi

1. Grup:

İtalya-Bosna Hersek: 1-1

Hollanda-Polonya: 1-0

B Ligi

1. Grup:

Romanya-Kuzey İrlanda: 1-1

Norveç-Avusturya: 1-2

2. Grup:

İskoçya-İsrail: 1-1

Slovakya-Çekya: 1-3

C Ligi

4. Grup:

Litvanya-Kazakistan: 0-2

Belarus-Arnavutluk: 0-2