Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları

Uluslar Ligi’nde ilk hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. EURO 2020’de A Milli Takımızın rakiplerinden İtalya, sahasında geriye düştüğü maçta Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonsporlu Sörloth’un oyuna sonradan girip asist yaptığı maçta Norveç, Avusturya’ya 2-1 mağlup oldu. Hollanda ise Lewandowski’nin kadroda yer almadığı Polonya’yı 1-0’la geçti.
1. Grup:
İtalya-Bosna Hersek: 1-1
Hollanda-Polonya: 1-0
1. Grup:
Romanya-Kuzey İrlanda: 1-1
Norveç-Avusturya: 1-2
2. Grup:
İskoçya-İsrail: 1-1
Slovakya-Çekya: 1-3
4. Grup:
Litvanya-Kazakistan: 0-2
Belarus-Arnavutluk: 0-2