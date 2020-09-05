Stefanos Tsitsipas Borna Coric’e karşı altı maç puanı kaçırdı, turnuvaya erken veda etti

Teniste sezonun ikinci Grand Slam’i Amerika Açık tüm hızıyla devam ediyor. 3. tur maçlarının devam ettiği dev organizasyonda 5. gün maçları tamamlandı. Tek erkeklerde 4 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas, altı kez maç puanı kazandığı maçta Borna Coric’e 6-7, 6-4, 4-6, 7-5 ve 7-6’lık skorla 3-2 mağlup oldu.

22 yaşındaki genç tenisçi setlerde 2-1 öndeyken dördünce sette 5-1’lik üstünlüğü yakaladı. Tsitsipas bu sette altı puanı yakalamasına karşın hiçbirinden yararlanamayınca Coric maçı 2-2’ye getirdi. Final setinde de sağlam bir oyun oynayan Hırvat raket; son seti 7(7)-6(4), maçı ise 3-2 kazanmayı başardı.

Tek erkeklerdeki diğer eşleşmelerde 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Jan-Lennard Struff 6-3, 6-3 ve 6-1 ile rahat geçti. Günün güzel maçlarında biri 12 numaralı seri başı Denis Shapovalov ile 19 numaralı seri başı Taylor Fritz arasında oynandı. İki genç raketin kıran kırana mücadelesinde Amerikalı Frizt setlerde 2-1’lik üstünlüğü yakalamayı başardı. Ancak Kanadalı Shapovalov geri dönerek maçı 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 ve 6-2’yle 3-2 kazanarak adını dördüncü tura yazdırdı.

OSAKA ZORLANSA DA TURLADI

Tek kadınlarda Naomi Osaka zorlansa da bir üst tura çıkmayı başardı. Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaşan Osaka, 6-3, 6-7, 6-2’yle rakibini mağlup etti. Sezonun formda raketlerde Çek Petra Kvitova, Amerikalı Jessica Pegula’yı 6-4 ve 6-3’le geçti.

Bugün 3. turda oynanacak Serena Williams-Sloane Stephens ve Maria Sakkari-Amanda Anisimova maçları merakla bekleniyor. Form bulmakta güçlük çeken Williams güçlü vatandaşı Stephens ile karşı karşıya gelirken, turun formda raketlerinden Sakkari genç yetenek Anisimova’yla bir üst tura çıkma mücadelesi gösterecek.

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