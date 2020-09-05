Şenol Güneş: ‘Yarın akşam oldukça değişik bir kadro yapacağız’

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi Grup 3’te deplasmanda Sırbistan’la oynayacağı maç öncesinde Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı. Güneş, grubun ilk maçında Sivas’ta Macaristan’a 1-0 yenilen Milli Takım’da Sırbistan maçında kadroda değişiklikler olacağını ifade etti.

Güneş, “Biz perşembe maç yaptığımızda cuma ve cumartesi oynayan takımlar da oldu daha sonra. 3 günde bir maç yaparken de oyuncuların bir yıpranma payı var. Fizik durumlarını bilmeyince onları korumak ve görmek için mümkün olduğunca değişiklik yapacağız bu maçta da” dedi.

“Perşembe günkü maça göre yarın akşam oldukça değişik bir kadro yapacağız” diyen Şenol Güneş, Macaristan maçına Uğurcan, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu, Ahmed Kutucu ve Burak Yılmaz ilk 11’iyle çıkmıştı.

Milli Takım’da yedeklerde ise şu isimler bulunuyordu: Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Mert Günok, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Kabak, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir ve Orkun Kökçü.

Şenol Güneş’in açıklamaları şöyle:

Yeniden yola çıkıyoruz pandemi etkisiyle, başlangıç olarak ligler başlayıp milli maçları oynadığımız dönemin tersine geçtik. Ligler geç bittiği için tekrar başlamadan milli maçlar başladı. Kulüplerden oyuncu alıyoruz, orada bir sıkıntı oldu. Bu, maçlara önem vermediğimizi göstermez, oyunculara önem verdiğimizi gösterir. A Milli Takım’a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamazsınız. Daha iyi olacağını düşünüyorum.

‘Değişik bir kadro yapacağız’

Perşembe günkü maça göre yarın akşam oldukça değişik bir kadro yapacağız. Bazıları sakatlıktan yeni geldi, uzun sakatlık sonrası dönüş yapan var, bir tanesi 90 dakika ilk kez oynadı. Sağlık sorunu yok ama üst üste oynarsa ne olur? Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Bizim oyuncularımız da takımımız da bu değil. Oyuna kötü başladık, hücumda etkili olmamız gerekirken rakip iştahlı ve iyi oynadı.

İLGİLİ HABER `Altın Kızlar` tarihi başarıyı anlattı! `Çok inanmıştık pes etmedik`

‘Gördüklerimiz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğru örneklerimiz çok azdı’

İkinci yarıyı dengeledik ama frikik golüyle 1-0 kaybettik. Gördüğümüz sadece eksiklerimiz oldu. Artılarımız, doğru örneklerimiz çok azdı. 9-10 ay sonra ilk müsabakayı yaptık, bazen bazı takımlar ve oyuncular daha diri, bazıları daha güçsüz olabiliyor. Takım oyunu olarak da fizik olarak da iyi değildik. Teknik, taktik, fizik olarak söylenebilecek bir şey yok, olumsuzlukların fazla olduğu bir maçtı. Bazı oyuncularımızı da görmüş olduk.

‘Kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz’

Bizi zor bir maç ve güçlü bir takım bekliyor. Son maçta oyuna ve pozisyonlara bakarsak etkili oynadılar ama attığı gollerle Rusya maçı 3-1 aldı. Macaristan bize sürpriz yapmış oldu, Rusya galibiyet beklenirken zorlandı ama kazandı. Yarın kazanmak isteyeceğiz. Kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz. Sonra 4 maçımız kalıyor. Şartlar ne olursa olsun ilk maça da kazanmak için sahaya çıktık. Yarın hem oyun hem de oyuncularımızın performansı iyi olsun istiyorum.