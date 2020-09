Milwaukee Bucks, Miami Heat’e karşı 3-0 geri düştü

NBA playofflarında dün gece iki maç oynandı. Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, konferans lideri Milwaukee Bucks’ı 115-100 mağlup ederek seriyi 3-0’a getirdi.

Doğu Konferansı takımları arasında en çok şampiyonluk şansı verilen Bucks, 3-0 geriye düştü. NBA playofflarında daha önce 3-0’dan dönüp seri kazanmış bir takım bulunmuyor. Bu da mental anlamda Milwaukee ekibinin şansını daha da zora sokuyor.

Son çeyrekte yakaladığı 11 sayılık farkı kaybeden Bucks, Heat’e karşı 16-2’lik bir seri yiyerek üstünlüğünü kaybetti. Bucks’ta Giannis Antetokoumpo maçı 21 sayı, 16 ribaund ve 9 asistle tamamlasa da son çeyrekte sadece 4 sayıyla oynadı. Brook Lopez 22, Khris Middleton ise 18 sayıyla kendisine eşlik etti.

Miami Heat ise 18 üçlük isabeti bulduğu maçta bir kez daha savunmasıyla öne çıktı. Florida ekibinde 17’sini son çeyrekte atan Jimmy Butler 30 sayıyla maçın en skoreri olurken, Bam Adebayo 20 sayı ve 16 ribaundla mücadele etti.

@JimmyButler scores 17 of his 30 PTS in the 4th Q to put the @MiamiHEAT up 3-0! #NBAPlayoffs

Game 4 Sun. (9/6) at 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/cckgKDl5JM

— NBA (@NBA) September 5, 2020