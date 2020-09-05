Mancini gözlüğü olmadığı için yanlış oyuncuyu oynattı!

EURO 2020’deki rakiplerimizden İtalya’da teknik direktör Roberto Mancini, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldıkları Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçından sonra ilginç bir itirafta bulundu.

Karşılaşmaya savunma göbeğinde Bonucci ve Acerbi ikilisiyle başlayan tecrübeli İtalyan teknik adam, kendi hatası nedeniyle Giorgio Chiellini’nin yedek kaldığını söyledi.

Maçtan sonra Chiellini’nin neden yedek kaldığı yönündeki soruya “Benim hatam” diyen Mancini, “Bana maça çıkacak ilk 11’i gösterdiklerinde gözlüğüm takılı değildi ve kadronun iyi olduğunu söylediler. Bakmadan imza attım. Chiellini’nin yerine Acerbi’nin orada olduğunu fark etmedim” ifadelerini kullandı.

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Pazartesi günü oynanacak Hollanda maçında Chiellini’nin ilk 11’de olacağını belirten Mancini ayrıca, “Savunmacı yerine kaleci seçmediğimiz için büyük bir fark oluşmadı ama bu bir hataydı” diyerek Acerbi’nin de performansını övdü.

İtalya, Bosna Hersek’in 57. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu gole engel olamazken; Sensi’nin 67. dakikada kaydettiği golle 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla İtalya’nın art arda aldığı 11 galibiyetlik seri de bozulmuş oldu.