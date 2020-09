Lionel Messi Barcelona’da kalacağını açıkladı. Peki futbolseverleri neler bekliyor?

Lionel Messi futbolun son yıllarda Cristiano Ronaldo ile en büyük iki süper yıldızından biri. Futbolla ilgilenen ilgilenmeyen herkes, Messi’yi bir şekilde tanıyor. Anlatılmaya ihtiyacı olmayan Arjantinli’yi, birkaç dakika izlemeniz bile genelde yeterli olabiliyor.

Messi 20 sene önce Newell’s altyapısından Barcelona’ya geldi. Bordo lacivertli ekibin Ronaldinho ve Frank Rijkaard’yla yükselişe geçtiği dönemde A takıma yükselerek forma şansı bulmaya başladı. O yıllardan bu güne Arjantinli oyuncu adım adım futbolun zirvesine çıktı. Zaman içerisinde takımının merkezine oturdu ve başarıların ardı arkası kesilmedi.

Günümüz futbolunda tek rakibi Cristiano Ronaldo’ydu. Ancak tarihte en iyilere karşı kıyaslamalar hiç bitmedi. Ronaldo da rakibiyle aynı kaderi paylaştı. Portekizli yıldızın 2018 yazında Real Madrid’ten ayrılmasının ardından Messi için de ayrılık daha ciddi biçimde konuşulmaya başladı. Yerel ligde gelen başarılara karşın kadrodaki yanlış yapılanma Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi finalinden dahi uzak tutuyordu.

ÖZEL RÖPORTAJ | Lionel Messi “Barcelona ile davalık olamazdım. Bu kulübü seviyorum, hayatımın kulübü, bana geldiğimden beri her şeyi veren yer burası.” — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 5, 2020

Bu seviyedeki bir rekabetçinin bundan memnun olması da beklenemez. Buna karşın zaman zaman Messi’nin ayrılmak istediğini duysak da ilk kez bu yaz, Arjantinli’nin takımdan ayrılmak istediğini açık bir şekilde duyduk. Ancak kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu’nun yıldız oyuncuyu takımdan bedelsiz göndermek istememesi üzerine iki taraf karşılıklı olarak restleşti. Messi, Bartomeu’nun kendisine ayrılması konusunda sezon içinde söz verdiğini ancak sözünde durmadığından şikayetçiydi.

Gelinen son noktada Messi, Goal İspanya’ya verdiği bir röportajla tüm dünyaya, “Ayrılmamın tek yolu Barcelona’yı dava etmekti. Büyüdüğüm kulübe bunu yapmayı asla düşünmedim. Bu sebeple kalıyorum” diyerek takımında kaldığını açıkladı. Aldığı ayrılık kararını ailesiyle paylaştığında duygu dolu anlar yaşadığını, evinden ayrılmanın kolay bir karar olmadığını vurguladı. Basında Barcelona’ya dava açacağına dair çıkan haberlerin kendisine acı verdiğini belirtti.

BARCELONA UZUN SÜREDİR AVRUPA’DA BAŞARIYA UZAK

Her şeyden önce kulübün iyi kötü her gününde sahada olan ve yapılan teknik ve yönetim hatalarına karşın kulübüne başarılar kazandırmış bu çaptaki bir isimin, böyle bir süreçten geçiyor olması üzücü. Tüm futbol severlerin üzerine düşündüğü esas konu ise Barcelona’nın futbol tarafında yaptığı hatalar. Katalan ekibi son 8 senede 5 kez lig şampiyonluğuna ulaşsa da bu sürede yalnızca 1 kez Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşabildi.

Kulübün bulunduğu durum sebebiyle birçok kişi 2014’ten beri başkanlık görevindeki Bartomeu’yu sorumlu tutuyor. Bu sebeple Başkan Baromeu’nun 2021’de yapılacak seçimleri kazanma ihtimali, yaşanan son olaylardan bağımsız olarak, çok düşük gibi. Buna karşın Barca, takımın başına Ronald Koeman’ı getirerek bir değişim süreci başlattı. Messi takımda kalmasına kaldı ancak Koeman ile arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağını da yeni sezonun en merakla beklenen konularından. Arjantinli verdiği röportajda “Daima kazanmak isteyen biriyim. Bu kulüp için, soyunma odası için ve kendim için en iyisini yapacağım” diyerek taraftarlara bir nevi mesaj verdi.

Messi yaptığı açıklamalarda futboldaki son yıllarını mutlu geçirmek istediği için takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Kulüp yönetiminin tutumu da göz önüne alındığında Barcelona’nın her maç takip edilmeye değer bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Hatta The Last Dance yapımıyla da popüler kültüre sirayet eden, oyuncularla takım yönetiminin sürekli olarak atıştığı, Michael Jordan’ın Chicago Bulls’taki son sezonuna benzer bir seneye tanıklık edebiliriz.

Bu yaşananlar ışığında Lionel Messi, Barcelona’daki son senesine giriş yapıyor. “Bir sonraki sene hangi kulübe gidecek?”, “Pep’le tekrar bir araya gelebilecek mi?” gibi sorulardan önce futbol severlere izleteceği bir Barcelona sezonu daha bulunuyor.

Derleyen: Turan Bakülü