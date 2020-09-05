LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #2 BEŞİKTAŞ

“Hazırlık aşamasının 3. haftasındayız. Tahmin ediyorum bir ay sonra, ligin 3 veya 4. haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak” sözleri aslında Beşiktaş’ın şu andaki özeti. Hazırlık maçı oynamadan ve eksik kadroyla çıkılan resmi maç ve kötü futbolla Şampiyonlar Ligi’ne veda…

Geçen sezonun son haftasında Gençlerbirliği’ni 3-0 yenip, Sivasspor’un da Göztepe’ye 3-1 yenilmesiyle 3. sıraya yükselen Beşiktaş, Trabzonspor’un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde eleme fırsatı yakaladı. Bu fırsat siyah-beyazlılar için PAOK maçıyla birlikte kabusa döndü.

“8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız” diyen Sergen Yalçın, bu sözleri 2-0’lık Fenerbahçe galibiyetinden sonra söyledi. Bu yazı kaleme alınırken, Beşiktaş 5 transfer yapmıştı. 3 futbolcu ise kiralıktan döndü.

Yeni transferler: Mensah, N’Sakala, Montero, Welinton, Atakan Üner

Kiralıktan dönenler: Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Ajdin Hasic

Bir Beşiktaş analizi yaparken ekonomik durumu es geçmek mümkün değil. İstenilen forvet transferinin yapılmaması, sağ bekte Lens’in fahiş hataları nedeniyle taraftarların eleştirilerini yüksek sesle duymaya başlayan yönetim, ligin başlamasına 1 hafta kala henüz iki bölgeye de takviye yapamadı. Ancak Başkan Çebi, lafı hiç dolandırmadan söylüyor: “Limit konusu çözülmeden yeni transfer olamaz.”

Galatasaray’ın tecrübeli hocası Fatih Terim ve birbirleriyle oynamaya alışmış kadrosunun yanı sıra; transfere damga vurup bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe’ye karşı Beşiktaş şampiyonluk yarışında kafa tutabilecek mi? Sergen Yalçın basın önünde açık açık konuşan bir teknik direktör olarak, şampiyonluk iddiası için de transferin sonunda oluşan tabloya göre net ifadeler kullanabilir.

Mali tablo nedeniyle rahat manevra yapamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için ise iki eleme turu oynayacak.

Geçen sezon 19 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 62 puan toplayıp 3. olan Beşiktaş, bu sezon kalesinde Ersin ile yola devam edip stoperde Vida, Welinton, Montero ve yollar ayrılmazsa Roco ile mücadele edecek. Savunmada birbirleriyle oynamaya alışık isimlerin yanı sıra Larin’in gol yollarındaki performansı soru işareti. Geçen sezon Zulte Waragem’de başarılı performans sergileyen Larin, PAOK’a karşı gol attı; Sivasspor’u boş geçti, 3-0’lık Antalyaspor maçında ise çok şık bir asist yaptı.

Siyah-beyazlıların santrforda Burak Yılmaz’ı arayacak mı, ligin ilk haftalarında göreceğiz. Ancak kanatlarda iki yıldır alınamayan verim sürekli sakatlanan N’Koudou, Sergen Yalçın ile hareketlenen Boyd ve geldiği günden bu yana istenileni veremeyen Lens’in olduğu rotasyona Hasic ve Atakan da eklendi.

Altınordu’dan 150 bin Euro’ya alınan 21 yaşındaki Atakan, Antalyaspor maçında defansın arkasına çok iyi süzüldü. Klas bir ilk dokunuşla topu önüne alıp uzak köşeye deneyim santrfor gibi şutunu çekerek golü buldu. Hasic ise yaşına rağmen çok kuvvetli. Kaleyi gördüğü yerden etkili şutlar çektiğini Ümraniyespor’da kiralık olarak oynadığı dönemde görmüştük. Sergen Yalçın bu iki genç yeteneği son hazırlık maçında kanatlara yerleştirerek ilk 11’de sahaya sürdü ve pişman da olmadı.

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ANAHTAR

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyon olan kadronun iskeletinde yer alıp sezon boyunca tüm kulvarlarda toplam 81 maça çıkan Oğuzhan Özyakup, yaşadığı kötü dönemin ardından gittiği doğup ve büyüdüğü Hollanda’da kafasını sıfırladı. (Saç anlamında değil)

“Hollanda’ya gidip sıfırlanıp geldim. 12 sene sonra Hollanda’ya gittim, evde oldum, o dönem de pandemiye denk geldi. Annemin, babamın orada olması, bana çok şey fark ettirdi tekrar” sözleriyle olgunlaştığını da hissettiren ve 10 numaralı formayı sırtına geçiren Oğuzhan, sahaya inmeden Beşiktaş’a maaşında yüzde 25’lik indirim yaparak katkı sağladı.

Sergen Yalçın’ın göreve geldiği dönemde Feyenoord ile kiralık anlaşmasına çoktan varmış olup sözünden dönmeyen Ozzie için Beşiktaş’ın ‘efsane 10 numarası’ da büyük avantajı. Sergen hocasıyla kendisini yeniden bulmak zorunda alan Oğuzhan, Beşiktaş taraftarlarının yeniden sevgilisi olmalı. Çünkü Kara Kartal, Oğuzhan’ın 8 numaradan oyunu yönlendirmesiyle birçok başarı kazandı. PAOK maçında oyuna girdikten sonraki kısa süreli performansı ve pasları bile takımı hareketlendirmeye yetti. Antalyaspor maçında ise Atakan’a harika bir pas gönderdi, gol attırdı; 3. golde ise savunma arkasına bu kez kendi sarkıp genç İlkay İşler’e asist yaptı. Her kriz bir fırsattır denir, Oğuzhan’ın dönmesi için bütün krizler de hazır.

TEKNİK PATRON

Vodafone Park’ta büyük coşkuyla imza atan Sergen Yalçın’ın takımı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK galibiyetleriyle de yeni hocasıyla yeni bir coşku yakalamıştı.

Yalçın, ligde 15 maça çıkıp 32 puan topladı. Bu performansı basit bir hesapla lige yaydığınızda şampiyonluk yarışında büyük bir iddiaya sahip olan bir takım ortaya çıkıyor!

15 maçın sadece üçünde şampiyon Başakşehir’e, pandemi sonrasında ise formda Antalyaspor’a ve düşmeme yarışında büyük tempo bulan Kayserispor’a kaybeden siyah-beyazlılar, bu yenilgilerle birlikte şampiyonluğu kaçırmıştı.

Taraftar yönetimden transfer beklerken, eksilen kadroyla Sergen Yalçın geçen sezonun yarım devrelik bölümündeki performansı yeniden sergilemek için elinden geleni yapacaktır. Alınacak bir golcü ile hücumda kafasını da rahatlatacak Sergen Yalçın, toparladığı savunma performansını biraz daha yükseltmek zorunda. Eğer Beşiktaş savunmada rakiplerine nefes aldırmazsa; Oğuzhan, Mensah, görev verilirse Hasic ve alınacak bir golcüyle hücumda da rakiplerinin canını yakacaktır.