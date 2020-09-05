İzlanda, İngiltere’yi ağırladı! İki kırmızı, uzatmada iki penaltı ve tek gol! | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi Grup 2’de İzlanda ile İngiltere bir araya geldi. İki takımın da 10 kişi tamamladığı maçta kazanan konuk ekip İngiltere olurken son dakikalarda yaşanan drama geceye damga vurdu.

İngiltere, Raheem Sterling’in penaltı golüyle 90+2’de 1-0 öne geçerken bir dakika sonra 90+3’te bu kez İzlanda bir penaltı kazandı. Euro 2016’nın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak İngiltere’yi saf dışı bırakan İzlanda, bu kez de Joe Gomez’in Albert Gudmundsson’u düşürmesiyle beraberlik fırsatını buldu.

Topun başına geçen Birkir Bjarnason, oldukça kritik bir puanı kurtarmak için beyaz noktaya geldi ancak Bjarnason’un vuruşu üstten dışarıya, üç puan ise İngiltere’ye gitti.

Konuk ekip İngiltere’de Kyle Walker, 33 ve 70’te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. İzlanda’da ise Sverrir Ingi Ingason 42 ve 89’da gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Maçın 7. dakikasında Sterling’in ortasında Harry Kane kayarak topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. VAR uygulamasının olmadığı turnuvada daha sonra gol sayılmayan atağın tekrarında pozisyonda ofsayt olmadığı ortaya çıktı. Maçında başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini elinde tutan Gareth Southgate’in öğrencileri istediği sıklıkta gol fırsatı üretemedi.

Maçın ardından konuşan Raheem Sterling, turnuvanın seyircisiz oynanması üzerine konuştu. Sterling, “Kesinlikle garip bir durum ancak antrenmanlardansa maç yapmayı tercih ederim. Zor bir maçtı ama geçmeyi başardık” dedi.