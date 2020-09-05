Hatayspor kalecisini buldu: Munir Mohamedi imzaladı!

Atakaş Hatayspor geçen sezon İspanya La Liga 2 takımlarından Malaga’nın forması giyen 31 yaşındaki Faslı kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalğın Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan’da katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama “Kulübümüz geçtiğimiz sezon İspanya La Liga 2 ekiplerinden Malaga CF kulübünde forma giyen, kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Onursal Başkanımız Doç.Dr.Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak ve Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı. Munir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

10 Mayıs 1989 Melilla, İspanya doğumlu deneyimli kaleci Fas Milli Takımı’nın formasını 38 kez terletti. Doğduğu şehir olan Melilla’nın altyapısında yetişen ve Temmuz 2014’te Numancia’ya transfer olan Munir, Temmuz 2018’de ise bedelsiz olarak Malaga’ya transfer olmuştu.

Munir, La Liga 2’de 147 maçta forma giyerken 156 gol yedi ve kalesini 51 maçta gole kapadı.