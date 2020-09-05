Galatasaray’da tehlike çanları! Transfer şart…

GALATASARAY'A transfer değil transferler şart. Ne demek istediğimizi Hatayspor maçını izleyen herkes kolaylıkla anlayacaktır. Sarı-kırmızılıların kronikleşen, kampa transfer yetiştirememe hastalığı bu yıl da devam ediyor. Kiralık isimlerden Seri, Lemina ve Onyekuru gidince Aslan'ın orta sahadaki fotoğrafına bakılamaz oldu. İşin ilginç yanı bu resmi gören onlarca taraftar varken, yönetim hâlâ bir adım atmadı; atmak için de bir hamle yapmadı. Detaylara bakalım…

1- ORTA SAHA DELİK DEŞİK

SARI-KIRMIZILI taraftarlar, Hatay maçının henüz 14. dakikasında isyan bayrağını açarak sosyal medyaya sarıldı. Nasıl sarılmasın ki… Orta saha delik deşik. Oyun kurucu yok. Taylan tek başına bir oraya bir buraya koşuyor. Rakip atakları kesecek kimse de yok. Hataylı futbolcular bile şaşırdı bu duruma.

2- ONYEKURU’NUN YERİ BOŞ

SIKINTI sadece orta sahada değil. Onyekuru'nun yeri de dolmadı. Dolacak gibi de gözükmüyor. Tek bir oyuncunun yapmaya çalıştığını Ömer-Sarachi- Arda üçlüsü denedi… Açıkçası bir Onyekuru etmediler… Arda Turan demişken, gol dışında vasattı. Daha çok idman daha çok maç oynaması gerekli gibi duruyor. Ancak fit yapısı ve kafa olarak tamamen sahada olması kendisi adına büyük kazanım oldu.

3- FALCAO SIKINTISI BİTMEDİ

‘FALCAO'YA top gitmiyor…' Bu söylem bir yıldır dillere pelesenk oldu ama değişim yok. Belhanda ve Feghouli sanki ellerinde hesap makinesi kaç Euro kazanacaklarını hesaplar gibi kafaları karışık. Oyunda hiç değiller. Hazırlık dönemlerinde Feghouli'nin bu durumuna alışığız ancak Arda gibi bir forma tehdidi gelmişken Belhanda'nın rahatlığı pes dedirtti.

4-FİKSTÜR DE ZORLAYACAK

GALATASARAY'IN kapısındaki bir diğer tehlike zorlu fikstür. Avrupa Ligi 2. ön eleme maçının yanı sıra, ikinci hafta Başakşehir, hemen akabinde Fenerbahçe karşılaşmaları oynayacaklar. Aslan burada tökezlerse ya çok kelle gidecek ya da Fatih Terim, ikinci yarıyı işaret ederek değişim sinyalleri verecek…