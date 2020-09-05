Formula 1’de Monza’ya Lewis Hamilton pole pozisyonunda başlayacak

Formula 1’de sezonun 8. ayağa İtalya’da düzenleniyor. Yarın yapılacak yarışın sıralama turları sonucunda pole pozisyonu Mercedes’ten Lewis Hamilton’ın oldu. 6 kez dünya şampiyonu Hamilton kariyerindeki 94. pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. Britanyalı pilot 1.18.850 ile pist rekoru kırarken ortalama hız göz önüne alındığında Formula 1 tarihin en hızlı turunu atmış oldu.

Sezon içerisinde görmeye alıştığımız üzere, Hamilton’ı takım arkadaşı Valtteri Bottas takip etti. Fin pilot takım arkadaşını zorlasa da geçemedi.

Sürprizi Carlos Sainz ve Sergio Perez yaptı. Bir sonraki sene Ferrari ile yarışacak McLaren pilotu Sainz 3, Racing Point pilotu Sergio Perez de 4. sırada yarışa başlayacak. Bu sene yarışlara 3. sırada başlamaya alışan Max Verstappen yarışa 5. sırada başlayacak.

Monza’da Renault bir önceki yarışın aksine istediğini bulunamadı. Daniel Ricciardo ancak 7. sırada kendine yer bulabildi. Esteban Ocon ise 13. sırada yarışa başlayacak.

Ferrari’ler kendi evlerinde de kötü formlarını sürdürdü. Antrenman turları sonunda Charles Leclerc son bölüme kalabilecek kadar hızlı olmadıkları söylemişti ve sıralama turları ardından haklı çıktı. Sebastian Vettel 17, Charles Leclecr 13. sıradan yarışa başlayacak.

Monza Pisti’nde yapılacak yarış yarın saat TSİ 16:10’da başlayacak.

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