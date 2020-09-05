Fenerbahçe’den tarihi Fenerium kararı! ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’

Fenerbahçe yönetimi, sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama….

“Kulübümüz, Türk sporunda birlik, beraberlik ve dayanışma odağında bir adım atıyor.

Fenerbahçe’miz, Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor kulüplerine gönderilen mektupla;

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkileyen, başta spor olmak üzere sevdiğimiz her şeyden, taraftarlarımızdan uzak durmak zorunda kaldığımız bir salgın döneminden geçtiğimizi,Bu süreçte spor kulüpleri olarak içerisinde bulunduğumuz zorlu şartların da ne yazık ki tüm kulüpler için daha da zorlaştığını vurguladı.

Ligimizde yer alan kulüplerin başkanlarına hitaben yazılan bu mektupta;

“Birlikte Daha Güçlüyüz” vurgusuyla,

Türkiye’mizin 81 ilinden parçaların yer aldığı bir mozaik olan İstanbul’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Maraton Alt Fenerium Mağazamızda oluşturacağımız özel alanda, diğer takımlara gönül vermiş taraftarlarla kulüplerinin formalarını buluşturmak istediğimiz anlatıldı.

Bu toprakların en kadim özellikleri olan birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla bu zor günleri en az zararla geride bırakacağımızı, saha içindeki mücadelemizi saha dışında da ‘yan yana’ sürdürmenin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Kulübümüz,

Fenerium’da satılacak diğer kulüplerin formalarından hiçbir gelir elde etmeksizin satışlardan elde edilecek tüm gelirleri ilgili kulüplere iletecektir.

Kulübümüzün çağrısına katılan kulüpler hakkında detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde resmi mecralarımızdan yaparak ilgili kulüplerimizin taraftarlarını da bilgilendireceğiz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak samimiyet ve içtenlikle dile getirmek istiyoruz ki; bugün ve yarınlarda hepimizin aynı gemide olduğumuzun bilinciyle bizleri güçlü kılacak olan karşılıklı saygı ve birlik beraberliğimizdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu birlik beraberliğin sağlanması, devam etmesi adına üzerimize düşeni her zaman gönülden yapacağımızı paylaşıyor; dayanışma ruhuyla güzel günlere yelken açacağımıza inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

KOMSUOĞLU’NDAN BEŞİKTAŞ , GALATASARAY VE TRABZONSPOR’A ÇAĞRI

Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertli ekibin Fenerium projesi ile ilgili kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Komsuoğlu yaptığı açıklamada ‘Zor süreçlerden geçiyoruz,bu zorluklarda tüm kulüpler olarak taraftarlarımızdan uzak kalıyoruz; bildiğiniz üzere şu anda tribünlerimiz boş ve ligin ilk yarısında seyircisiz devam edeceğiz. Mağazalar da kapalı, doğal olarak maddi anlamda tüm kulüpler olarak zorlu süreçler yaşıyoruz ve bu süreci de atlatmak için hepimizin aynı gemide olduğunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Biz de bu anlamda dedik ki, ‘ufak da olsa bir katkımız olsun ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin formalarına Fenerium mağazamızı açalım, onlara bir nebze de olsa katkı sağlayalım' istedik. Bu projenin çok büyük ilgi göreceğine de inanıyoruz.” dedi.

Projenin ilk ayağında kulüplerin orijinal formalarının Fenerium mağazamızda yer alacağının bilgisini paylaşan Komsuoğlu, “Şu aşamada sadece takımların orijinal formaları olacak. Tabii ki bu bir başlangıç, ileride bu proje nasıl gelişir, hangi noktalara gelir, hep beraber göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Komsuoğlu açıklamasının devamında “Biz burada şu stratejiyi izledik; Türkiye'nin dört bir yanında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yaygın mağazaları var. Biz zaten şöyle de bir çağrı yapıyoruz; bizimle birlikte aynı şekilde bu 3 kulüp de bu projede yer alırlarsa ve mağazalarını Süper Lig'de yer alan kulüplere açarlarsa bu proje %100 amacına, hedefine ulaşmış olacak. Böylelikle çok daha birlik ve beraberlik sergileme fırsatı bulacağız. Yani Türkiye'de yaygın mağaza ağı bulunan bu 3 kulüp de umuyoruz ki mağazalarını bütün diğer kulüplere açarlar.” ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA ÜÇ BÜYÜKLERE DESTEK VERMİŞTİ

TFF’nin harcama limitleri ile ilgili aldığı karar sonrası Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray'a oyuncu transferi konusunda yardımcı olduklarını açıklarken, Beşiktaş'a ise yardım kampanyasında destek verdiklerini duyurmuştu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, “Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye bedelsiz verdik. Beşiktaş'ın kampanyasına da destek verdik” ifadeleri kullanılırken, “Tüm bunların yanı sıra Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri olarak gördüğü 3 güzide kulübümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın önceki yıllardan bugüne gelen mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolumuzun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir” denilmişti.