Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in dört ekibi, sezon öncesi yapılan hazırlık turnuvasında boy gösteriyor. İlk maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş'ı tek golle geçen Sivasspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Turnuvanın üçüncülük maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE'NİN 5. HAZIRLIK MAÇI

Yeni sezona birçok yeni transferle başlayacak olan Fenerbahçe, Sivaspor karşısında 5. hazırlık maçını yapacak. Sarı lacivertli ekip, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken, Fatih Karagümrük ile 2-2, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Beşiktaş ile yapan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Sivasspor ise Fenerbahçe karşısında ikinci hazırlık maçını yapacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021’de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig’de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.