Fenerbahçe için zaman daralıyor… Transfer çok, lisanslar yok

TRANSFER döneminde 11 takviye yaparak bu alanda rakip tanımayan Fenerbahçe'de lisans krizi ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 6 gün kalmasına rağmen yeni futbolcularına lisans çıkaramadı. Mevcut kadrosunda 34 futbolcu bulunduran Fener, TFF'nin harcama limitleri nedeniyle resmi imzayı atan 11 oyuncusunu federasyona bildiremiyor. Yönetim, hafta içinde bu krizi çözmek için harekete geçecek.

TEHLİKELİ SÜREÇ

BANKALAR Birliği anlaşmasını devreye sokacak olan sarı-lacivertli yönetim, sponsorlukları da listeye dahil edip harcama limitlerinde yer açmayı hedefliyor. Ayrıca takımdan gönderilecek isimlerin menajerleriyle de görüşmelere başlandı. Oyuncu satışı ve sözleşme fesihle olacak maaş tasarrufu da harcama limitlerine yansıyacak. Kanarya, şartları karşılayamaması halinde sezonun ilk haftalarında yeni transferlerini lig maçlarında oynatamayacak.

KUPA FİNALİ BUGÜN

Fenerbahçe, bugün The Land of Legends Futbol Cup finaline Sivasspor karşısında çıkacak. Milli takıma giden futbolcular ile Sosa ve Muriqi'in oynayamayacağı mücadele saat 21.00'de başlayacak. Lemos ile Valencia'nın kadroda olması bekleniyor.

LAZİO FİYAT YÜKSELTTİ

Öt yandan İtalya basını Lazio'nun Vedat Muriqi transferi için fiyat yükselttiğini yazdı. İtalyan kulüp, Kosovalı forvet için 18.5 peşin 2 milyon Euro bonus olmak üzere 20.5 milyon Euro'luk yeni teklif yaptı. Coriere dello Sport, Vedat transferinin birkaç güne resmiyete kavuşacağını dile getirdi.