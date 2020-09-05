Fenerbahçe Alman yıldıza kılıcı çekti! Kruse savaşı…

MAX Kruse ile Fenerbahçe arasındaki karşılıklı FIFA davaları, Alman basınında manşetlere çıktı. Bild'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra FIFA nezdinde 7.5 milyon Euro'luk dava açan Alman futbolcuya karşı hamle gecikmedi.

Sarı-lacivertli kulüp, sözleşme ihlali yapan Kruse için dünya futbolunun patronu FIFA'dan 18 milyon Euro tazminat talep etti. Yönetici Alper Pirşen, Kruse krizini Ortega olayına benzetti. Pirşen şunları söyledi: “Max Kruse ile aramızdaki problemi artık FIFA çözecek. Biz kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağız. Max Kruse, sözleşmeyi ihlal ederek gitti ve bize karşı FIFA'da 7.5 milyon Euro'luk dava açtı. Biz de FIFA'ya kendi argümanlarımızı sunarak karşı dava açtık. Ariel Ortega da mutsuz olduğu için Arjantin'e gitti. Fenerbahçe'ye 11 milyon dolar ödemeye mahkûm edilmişti.”