Denizli’nin zaferi!

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Ligi (TBL) temsilcilerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmamasıyla ilgili yaptığı itirazı kabul etti. Denizli temsilcisi, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) bu sezon 15 takımla oynatma kararı aldığı Süper Lig'in 16'ncı takımı oldu.

SÜRE VERİLMEDİ

TEKSÜT Bandırma'nın resmi olarak çekilmesiyle 20 Ağustos'ta TBF'den davet alan Denizli Basket, idari şartları yerine getirmesine rağmen mesai saatleri içinde 3 milyon TL'lik teminat mektubu şartını karşılayamayınca 21 Ağustos'ta Süper Lig'e alınmamıştı. Kendilerine süre verilmediğini belirten Denizli Basket, tahkime başvurmuştu. Denizli ekibi, maçlarını BAY geçilen haftalarda oynayacak. Daha önce Bakırköy Basket'in yerine TBL lideri Petkimspor lige alınmıştı. Kocaeli BŞB Kağıtspor'un ise TBL'ye yükseltilmesi bekleniyor

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU NE DEMİŞTİ?

“Denizli halkına seslenmek istiyorum. Bazı beceriksiz yöneticileriniz yüzünden BSL'de mücadele edemiyorsunuz. Umarım önümüzdeki dönemde daha akıllı yöneticiler ile sizleri aramızda görürüz.''

RESMİ AÇIKLAMA FETHİYE’YE Mİ?

Tahkim Kurulu'nun Denizli Basket'i haklı bulmasının ardından TBF, açıklama yapıp ‘eşit işlem kuralı'na uygun davranılacağını vurguladı. TBL takımlarının, 18 Eylül'e kadar BSL talimatlarına uygun şekilde başvuru yapabileceği kaydedildi. Kullanılan ‘TBL takımları' ifadesiyle TBF'nin pandemide lig durdurulduğunda ikinci sırada olan Fethiye'ye de açık kapı bıraktığı öne sürüldü

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