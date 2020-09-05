Benjamin Tetteh Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ismi transfer döneminde ligdeki diğer takımlarla anılan golcü futbolcu Benjamin Tetteh’i renklerine bağladı. 500 bin Euro kiralama bedeli ödenen oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon Euro…

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü’nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun.”

Sparta Prag forması giyen 23 yaşındaki Ganalı forvet, geçen sene transfer döneminde uzun süre Galatasaray’ın listesinde yer almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

1.93’lük boyu ile dikkat çeken Ganalı golcü, Çek Ligi’nde 89 maçta 21 gol atıp 8 asist yaptı.