Yazık, çok yazık! Basketbol iflas etti

90’lı yılların sonunda Efes efsanesi Petar Naumoski’ye “Senin yerini dolduracak biri var mı” diye sorulduğunda şu yanıtı vermişti: “Benden daha iyisi var! Hidayet geliyor.”

Basketbolda zor bulunur, 2 metrenin üzerinde boyla 1-2 numara oynayan… Hem 1 hem 5 pozisyonlarında oynayabilenini görmek ise daha da zordur… Böyle yetenekliydi. Beklendiği gibi NBA’e gitti. Menajerinin dolduruşuyla istatistikler için değil takımı için oynadığı zaman alkışlandı. Özellikle Orlando’da iz bıraktı.

Türk basketbolseverler, maçlarını izlemek için sabahladı. Kanında yasaklı ‘methenolone’ maddesine rastlandığında doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle 20 maç ceza verildiğinde bile çok fazla tepki çekmedi. Ve doping cezasına rağmen, Türk basketbolunun altın jenerasyonunun en önemli yıldızlarından biri olduğu için federasyon başkanlığı koltuğuna oturdu.

Ama öyle sert oturdu ki, Türkiye’nin en popüler ikinci branşı, onunla birlikte dibe vurdu!

Camiayı yakından tanıyan veya camianın içinde olan herhangi bir kişiye “Basketbol nasıl yönetiliyor” diye sorarsanız alacağınız yanıt şudur: “Yönetilmiyor ki!”

Basınla her buluşmasında veya her mikrofon gördüğünde bir suçlu bulup yüklenen ‘Hido’ ve başkanı olduğu federasyon nasıl sınıfta kalmış; yanıt bekleyen sorularla bakalım:

Başkanlık koltuğuna siyasi destek alarak mı oturdu? Siyasi destekle mi oturmaya devam ediyor?

Kendi jenerasyonundan arkadaşları dışındakileri yok saydı mı, ötekileştirdi mi?

Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldı, yerine yenisi yapıldı mı? Yoksa ‘olmayan bütçe’ ile sadece maket mi yaptırıldı?

Federasyonun kaç danışmanı var? Bu kişilerin basketbol ile ne ilgisi var ve ne kadar para alıyorlar?

Türkiye’deki hangi federasyonda CEO var? TBF’deki CEO ne kadar maaş alıyor?

Adı bir ara şike söylentilerine karışan MHK Başkanı’nın maaşı ne kadar? MHK Başkanı’nın ‘akrabası’nın hakem olan arkadaşı, nasıl sınıf atladı?

Futbolun duayenlerinden Yılmaz Vural basketbol camiasındaki kumar ve bahis iddialarından söz etti. Hiç araştırma yapıldı mı veya soruşturma açıldı mı?

Kamu Denetçiliği Kurumu, federasyon hakkında inceleme yaptı mı yapmadı mı? Kamuoyu ile paylaşılan, 12 sayfadan oluşan, altında Başdenetçi Şeref Malkoç’un imzası olan 01.07.2019 tarihli dosya ile ilgili neler yapıldı?

Kadınlar Süper Ligi’ndeki anormal sonuçlar için herhangi bir soruşturma açıldı mı? Ligdeki Anadolu kulüplerinin federasyon yöneticilerine yakın menajerler tarafından kurulduğu iddiaları doğru mu? Bu iddiaların incelenmesini isteyen kadın yönetici nasıl istifa ettirildi?

Yurtdışı seyahatlerine kimler, hangi sıfatla gitti?

FIBA Avrupa başkanlık seçimlerinde Turgay Demirel yerine neden Sırp adaya oy verildi?

2001’den beri dünya ve Avrupa şampiyonalarında 10 kez mücadele ettik. En iyi derecemiz sekizincilik. Olimpiyatlara gidemedik. İsveç, Hollanda ve Finlandiya gibi takımlara boyun eğerken “ABD’yi elimizden kaçırdık” diye kim sevindi? Nedenler araştırıldı mı? Kötü tabloyu değiştirmek için, oyuncu devşirmekten başka ne yapıldı?

Türkiye’deki tüm basketbol turnuvaları federasyon denetiminde olması gerekirken, 3×3 gibi bazı organizasyonların Spor Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine verildiği doğru mu?

Yüzlerce kulüp kan ağlarken, en son Türk basketbolunun en önemli oyuncu kaynaklarından biri olan Bandırma’nın (Banvit) da kepenk indirmesine neden göz yumuldu?

Pandemi nedeniyle maddi açıdan iyice zor durumda kalan kulüpler, zorunlu olan ama aylık masrafı 20-25 bin TL’yi aşan Covid-19 testlerini hangi bütçeyle nasıl yaptıracak?

Geçen sezon alt lig kulüplerinden katılım paraları alındı. Ligler iptal edildi. Katılım paraları neden iade edilmedi?

Merkezefendi yöneticileri için “Beceriksiz” dedikten 3 gün sonra Tahkim Kurulu’nun Denizli takımını Süper Lig’e alması ne anlama geliyor? Fikstür çekerken kararınızın Tahkim’den döneceği akıllara gelmedi mi? Tahkim ayrıca Konya ve Canik’i de haklı bulmadı mı? Fikstür planlamaları yeniden yapılacak. Bu bile başlı başına bir skandal değil mi?

A Milli Takım’da da görev yapan ve altyapısından yetiştiği kulübü çalıştıran eski koçuna “O arkadaş… Bu kadar paradan korkmasın” şeklinde hitap etmek, basketbolu yöneten kişiye, ‘elit’ denilen camiaya yakıştı mı? Seviyeyi bu kadar düşürmüşken hatırlatayım: Bir Slovenya maçından sonra canlı yayında mikrofonlara “Maddi manevi her türlü desteği bekliyoruz” diye bağıran kimdi?

Dibe vuran basketbolu ayakta tutmaya çalışan az sayıdaki internet sitelerinden birine sırf eleştirdiği için “Parayla haber yapıyor” suçlaması yöneltilirken, bir federasyon çalışanının TRT’de program yapması ne kadar etik? Televizyonlardaki basketbol yorumcularının değiş(tiril)mesinde federasyon yöneticilerinin rolü var mı, yok mu? Federasyona ve başkanına ‘yakın’ veya ‘düşman’ olanlar ayrımı yapılıyor mu?

Her türlü eleştiriye yanıt vermesi için sayfalarını açmaya hazır olan SÖZCÜ’nün pandemi arasına denk gelen röportaj talebi “Zamanım yok” denilerek geri çevrildi. Asıl gerekçe başka bir şey mi?

30 yılı aşkın süredir bu camianın içinde olan ben, bu soruları yazarken yoruldum ve üzüldüm! Türk futbolu facia durumdayken, bunu fırsata çevirmesi gereken basketbolun başındaki yönetici ve ekibi üzülüyor mu, bilmiyorum.

‘Aman aram bozulmasın’ diye federasyon yöneticilerine sürekli destek verip hiç eleştir(e)meyen, böylece aslında basketbola ihanet eden meslektaşlarım için de üzgünüm.

Kimsenin tasvip etmediği açıklamalardan sadece 3 gün sonra Tahkim Kurulu’nun aldığı tokat gibi kararlar, hem Hidayet Türkoğlu ve arkadaşlarının tükendiğini hem de Türk basketbolunun iflas ettiğini gösteriyor!

Yazık… Çok yazık…

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