Ümit Milli Takım, Andorra’yı tek golle geçti

UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye evinde Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Grupta oynanan diğer maçlarda Arnavutluk, Avusturya’yı 5-1 yenerken, İngiltere de Kosova’yı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Ümit Milli Takım grubunda dördüncü sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada ceza sahası içinde seken topla buluşan Guillen'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Güven'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın kafasında meşin yuvarlağı kaleci Pires, iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Izquierdo'nun ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Ubach'ın şutunu kaleci Ersin kurtardı.

41. dakikada Gomes'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe ardından savunmaya çarpıp kornere çıktı.

46. dakikada ceza sahasına giren Halil'in verdiği pasta topla buluşan Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

48. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Güven'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk'un verdiği pasta Erkan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Matthew De Gabrielle, Edward Spiteri, Mitchell Scerri

Türkiye: Ersin, Bünyamin, Hüseyin, Ravil, Rıdvan, Berat, Ali Kaan (Erkan dk. 46), Doğukan (Oğulcan dk. 76), Ömer Faruk (Berkan dk. 90+1), Halil (İlker dk. 65), Güven (Metehan dk. 90+1)

Yedekler: Taha, Berkay, Erdoğan, Cemali

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Andorra: Pires, Torres, Alavedra, Vales, Gullen, Fernandez (Miquel Torres dk. 86), Izquierdo (Bonell dk. 79), Rebelo (Pubill dk. 69), Ubach, Ricard Fernandez

Yedekler: Teixeira, Guerrero, Palau, Canovas, Suarez

Teknik Sorumlu: Eloy Casals

Gol: Güven Yalçın (dk. 48) (Türkiye)

Sarı kartlar: Izquierdo, Vales (Andorra), Berat, Doğukan, Ömer Faruk (Türkiye)