Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları

Uluslar Ligi oynanan 10 karşılaşmayla birlikte başladı. A Milli Takımımız ilk maçta Macaristan’a 1-0 yenilirken, turnuvaya puansız başladı. Gruptaki diğer maçta Rusya, Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.
Gecenin en dikkat maçında ise Almanya ile İspanya 1-1 berabere kaldı.
A Ligi 4. Grup
Ukranya 2-1 İsviçre
Almanya 1-1 İspanya
B Ligi 3. Grup
Türkiye 0-1 Macaristan
Rusya 3-1 Sırbistan
B Ligi 4. Grup
Bulgaristan 1-1 İrlanda Cumhuriyeti
Finlandiya 0-1 Galler
C Ligi 3. Grup
Moldova 1-1 Kosova
Slovenya 0-0 Yunanistan
D Ligi Grup 1
Letonya 0-0 Andorra
Faroe Adaları 3-2 Malta