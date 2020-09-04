Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları

Uluslar Ligi oynanan 10 karşılaşmayla birlikte başladı. A Milli Takımımız ilk maçta Macaristan’a 1-0 yenilirken, turnuvaya puansız başladı. Gruptaki diğer maçta Rusya, Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.

Gecenin en dikkat maçında ise Almanya ile İspanya 1-1 berabere kaldı.

SONUÇLAR

A Ligi 4. Grup

Ukranya 2-1 İsviçre

Almanya 1-1 İspanya

B Ligi 3. Grup

Türkiye 0-1 Macaristan

Rusya 3-1 Sırbistan

B Ligi 4. Grup

Bulgaristan 1-1 İrlanda Cumhuriyeti

Finlandiya 0-1 Galler

C Ligi 3. Grup

Moldova 1-1 Kosova

Slovenya 0-0 Yunanistan

D Ligi Grup 1

Letonya 0-0 Andorra

Faroe Adaları 3-2 Malta