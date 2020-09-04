Türkiye – Sırbistan maçı Aleksei Kulbakov’un!

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Sırbistan’la ile oynayacağı maçı Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak. Kulbakov, hakemlik kariyerine 16 yaşında başladı. Tüm Belarus liglerini oldukça hızlı bir şekilde geçti ve 2003’te Belarus’taki ilk lig maçını henüz 23 yaşındayken yönetti.

Kulbakov’un Uluslararası A takımı seviyesindeki ilk maçı 12 Eylül 2007’de Kıbrıs’ın EURO 2008 elemelerinde San-Marino’ya karşı 3-0 kazandığı maç oldu.

KULBAKOV’UN TÜRKİYE KARNESİ

11 Aralık 2018 Galatasaray 2-3 Porto – UEFA Şampiyonlar Ligi

7 Ağustos 2018 Benfica 1-0 Fenerbahçe – UEFA Avrupa Ligi

30 Eylül 2010 Rapid Wien 1-2 Beşiktaş – UEFA Avrupa Ligi