Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan Süper Lig’de yer almak isteyen takımlara ek süre!

Son günlerde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in, ING Basketbol Süper Ligi'ne katılmak içi yaptığı başvuru fazlasıyla gündem konusu olmuştu. TBF'nin Denizli Basket'in başvurusunu kabul etmemesinin ardından federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu da bu kararın başvurudaki belge eksiklikleri nedeniyle alındığını söylemişti.

Daha sonra Denizli Basket, bu kararı SGM Tahkim Kuruluna bu kararın iptali için başvuru yaptı ve kurul bu itirazı haklı bularak Denizli temsilcisinin ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almasına karar verdi.

Bunun üzerine TBF, bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun 03.09.2020 tarihli kararında; Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu bu karara uygun olarak; ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarına, 18 Eylül 2020 tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BANDIRMA ÇEKİLDİ ORTALIK KARIŞTI

Ağustos ayında ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, olumsuz ekomonik nedenlerden dolayı ligden çekildiğini açıklamıştı.

Bandırma Basketbol’un resmen ligden çekildiğini açıklamasının ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmek için yalnızca Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in başvuruda bulunduğunu açıklayan TBF, Denizli ekibinin mali şartları karşılayamaması nedeniyle bu başvuruyu reddetmiş.

Bu başvurunun reddedilmesinin ardından ligin gelecek sezon 15 takımla oynanması kararlaştırıldığı açıklamıştı.