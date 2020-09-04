Tolgay Arslan, Fenerbahçe’den ayrıldı! Sözcü’ye açıkladı

Süper Lig’in transferde flaş ekibi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha gerçekleşti. Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Tolgay Arslan’la da anlaşarak yola devam etmeme kararı aldı.

Kulüpten alacakları konusunda anlaştıklarını belirten Tolgay, Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu’na yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe ile görüştük ve ayrılık kararı aldık. Henüz imzalar atılmadı. Takımdan alacağım var ama takım yeni yapılanmaya giderken ben de fedakarlık yaparak alacaklarımı bıraktım. Karşılıklı anlaştık. Takım beni yeni sezonda düşünmedi ve ben de saygı duydum. Kalarak para almak gibi bir derdim yok. Ben futbol oynamak istiyorum. Fenerbahçe böyle uygun gördü, hayırlısı olsun. Almanya’dan Hannover teklif yaptı. Görüşüyoruz ama henüz İstanbul’dan başka bir takımla görüşmedim” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü de ayrılığı resmen duyurdu. Sarı-lacivertli ekip yaptığı açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/JBR6AO8l7o — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 4, 2020

Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile 33 maça çıkarken Türkiye Kupası’da 2 gol atıp, ligde 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE’DE GELENLER-GİDENLER

GELENLER:Lemos, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Filip Novak, Jose Sosa, Barış Sungur, Mame Thiam, Sinan Gümüş

GİDENLER: Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu (Emekli), Erten Ersu, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Falette (Kiralık anlaşması bitti)