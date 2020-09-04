Son dakika Lionel Messi, Barcelona’da kalacağını açıkladı

İspanya La Liga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde kötü sezon geçirerek 2019-2020’de kupa kazanamayan Barcelona’dan ayrılmak isteyen Lionel Messi, GOAL’e yaptığı açıklamada takımda kalacağını duyurdu.

Dünya futbolunun günlerce gündemini meşgul eden Messi’nin ayrıldığı konusunda Barcelona kulübü, 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin olduğunu açıklamıştı. Bu karardan sonra 20 yıldır kulüpte yer alan 33 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunu Barça’da tamamlayarak sezon sonunda bonservisi elinde olarak ayrılacak.

Messi’nin sözleri şöyle;

*Her ne kadar gitmek istemişsem de, tavrım değişmeyecek. Barcelona’da kalıyorum ve bu takım için en iyimi ortaya koyacağım. Ben her daim kazanmak isteyen biriyim. Yarışmacıyım ve herhangi şeyde kaybetmeyi sevmiyorum.

*Bartomeu’nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim!

*Şu anda yeni bir teknik direktörümüz var. Koeman. Yeni fikirleri var. Bu güzel bir şey ama önemli olan, takımın buna vereceği yanıt. Bizler, Barcelona’yı en üst seviyeye taşımalıyız.

*Daha yüksek seviyede mücadele etmek, kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek istedim. Kazanabilirsiniz veya kaybedebilirsiniz, çünkü çok zor bir turnuva ama rekabet edebilmelisiniz.

“TÜM AİLE AĞLAMAYA BAŞLADI”

*Ayrılma isteğimi eşime ve çocuklarıma ilettiğimde büyük bir dram ortaya çıktı. Tüm aile ağlamaya başladı. Çocuklarım Barcelona'dan ayrılmak istemediler, okullarını değiştirmek de istemediler.

Kulübe, başkan da dahil olmak üzere, gitmek istediğimi söyledim. Bunu tüm sene boyunca söylemiştim. Artık kenara çekilmenin vakti geldi, diye düşündüm. Kulübün daha fazla genç oyuncuya, yeni yüzlere ihtiyacı vardı ve Barcelona'daki zamanımın sona erdiğini düşündüm. Çok kötü hissettim çünkü her daim kariyerimi burada bitirmek istediğimi söylemiştim.

“BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI”

*Çok zor bir yıldı, antrenmanlarda, maçlarda, soyunma odasında çok acı çektim. Her şey benim için çok zor hale geldi ve yeni hedeflerin peşinde koşmam gerektiğini hissettim.

*Kararımı Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih yenilgisi nedeniyle almadım, çok uzun bir zamandır aklımda olan bir şeydi. Bunu başkana söyledim, o da bana hep sezon sonunda gitmek ya da kalmak yönündeki kararımı vermekte özgür olduğumu söylemişti ama bu sözünü tutmadı.