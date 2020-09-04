Sir Frank ve Claire Williams, Williams Racing’den ayrılıyor

Dorilton Capital isimli Amerikalı bir yatırım şirketine satılan Formula 1 ekibi Williams Racing’de, Sir Frank ve kızı Claire Williams takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ünlü takım Williams ismini koruyacak ancak Williams ailesinden kimse ekipte yer almayacak. 2013 senesinden beri takım patronluğunu üstlenen Claire Williams, ekibiyle birlikte dev marka üzerinde neredeyse her gün çalışma içindeydi.

Satın alan ekibin kendileriyle devam etmek istediklerini ancak ayrılmak için doğru zaman olduğuna inandığını söyleyen Claire, “Concord Anlaşması’nın da imzalanmasıyla takımın geleceği artık güvende. Bu sebeple ayrılmamız için doğru vakit geldi. Williams ailesi olarak takımımıza her daim önem verdik ve artık yeni ekibin çalışmalarını yapabilmeleri için çekilebiliriz” dedi.

1977 senesinde Sir Frank Williams ve Sir Patrick Head tarafından kurulan İngiliz takımı yıllarca Formula 1’de gridin en başarılı ekiplerinden biri olmayı başarmıştı. Claire Williams ise 2002 senesinden beri Williams Racing için çalışıyordu.

Ünlü takım son iki sezonu sonuncu tamamlamış ve ardından pandemi süreciyle birlikte takımın devredileceğini açıklamıştı. İngiltere’nin Grove kentinde kurulan takım, merkezini değiştirmeden yeni sahipleriyle Formula 1’deki yoluna devam edecek.

Kaynak: Sky Sports Çeviren: Turan Bakülü

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