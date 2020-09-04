Simone Inzaghi: Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz

İtalya Serie A ekibi Lazio, uzun süredir ilgilendikleri ve transfer görüşmeleri yürütülen Vedat Muriqi transferinden vazgeçmedi.

Lazio’nun teknik direktörü Simone Inzaghi, basın mensuplarının Vedat Muriqi sorusuna net bir cevap verdi.

Kosovalı golcüyle ilgilendiklerini söyleyen Inzaghi, “Muriqi ve Fares ile ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor. Diğer takımlar transfer pazarında ilerliyorlar ve biz de hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile Lazio’nun anlaşmasının ardından Serie A ekibine 5 yıllık imza atacak. Öte yandan sarı-lacivertli takım, Muriqi’nin 6 aylık alacağı ücreti bırakmasını istiyor.

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik bir performans sergiledi. Geçen sezon Fenerbahçe’nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig’de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 da asist yaptı.

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri’nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

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