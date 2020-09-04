Sergen Yalçın: Çok eksiğimiz var

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşması sonrasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının oyununu değerlendirdi.

İyi bir hazırlık maçı oynadıklarını Yalçın, ligde maç oynadıkça daha hazır olacaklarını belirtti. Beşiktaş’ın teknik patronunu sözleri şöyle;

*Sivasspor maçında da iyi oynamıştık. Aynı oyuncuları kullandık, yorgunluk da oldu.

*Genç arkadaşlarımızı da kullandık. İlkay gol attı, tebrik ederim.

*Hazırlık aşamasının 3. haftasındayız. Tahmin ediyorum bir ay sonra, ligin 3 veya 4. haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak.

*Çok eksiğimiz var. Zaman içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz. Sivas ve Antalya maçlarındaki görüntüye bakarsak yavaş yavaş güçleniyoruz.

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