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Sergen Yalçın: Çok eksiğimiz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrasında takım olarak çok eksiklerinin olduğunu söyleyip, tam anlamıyla hazır olmak için ligin 3 veya 4. haftasını işaret etti.

SKOR
23:58 -
Haberler Beşiktaş
Sergen Yalçın: Çok eksiğimiz var

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 3-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşması sonrasında siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının oyununu değerlendirdi.

İyi bir hazırlık maçı oynadıklarını Yalçın, ligde maç oynadıkça daha hazır olacaklarını belirtti. Beşiktaş’ın teknik patronunu sözleri şöyle;

*Sivasspor maçında da iyi oynamıştık. Aynı oyuncuları kullandık, yorgunluk da oldu.

*Genç arkadaşlarımızı da kullandık. İlkay gol attı, tebrik ederim.

*Hazırlık aşamasının 3. haftasındayız. Tahmin ediyorum bir ay sonra, ligin 3 veya 4. haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak.

*Çok eksiğimiz var. Zaman içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz. Sivas ve Antalya maçlarındaki görüntüye bakarsak yavaş yavaş güçleniyoruz.

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beşiktaş sergen yalçın
Son güncelleme: 00:24 05.09.2020