Rizespor ile Trabzonspor’dan gol düellosu

Süper Lig’e hazırlanan Çaykur Rizespor ile Trabzonspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 4-3 kazandı. Trabzonspor’un gollerini Abdülkadir Ömür (2), Nwakaeme ve Pereira kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Michalak’ın ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Skoda, Çaykur Rizespor’u öne geçirdi: 1-0.

17. dakikada Ekuban’ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, yerden düzgün bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

21. dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla arka direkte boş durumda kalan Abdülkadir Ömür topu ağlara gönderdi: 1-2.

34. dakikada Samudio’nun sol kanattan ceza sahasında gönderdiği ortada Skoda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

42. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Nwakaeme bekletmeden yerden sert bir şut çıkartarak topu ağlara gönderdi: 2-3.

45. dakikada Marlon’un sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Pereira’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

48. dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda Chatziisaias’ın kafasında seken topla arka direkte buluşan Abdullah’ın şutunda top ağlara gitti: 3-4

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor mücadeleyi 4-3 kazandı.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Sinan Dereci, Ertan Başdağ, Akın Karabacak

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer, Chatziisaias, Abdullah (Dk. 70 Burak), Emir Han (Dk.46 Alberk), Moroziuk (Dk.65 Orhan), Baiano (Dk.59 Atakan), Yasin (Dk.77 Diomande), Boldrin (Dk.73 Engin), Michalak (Dk.65 Tunay), Samudio (Dk.71 Nadir), Skoda (Dk.65 Kemal)

TRABZONSPOR: Erce, Edgar, Campi, Marlon, Pereira (Dk.48 Serkan), Flavio, Trondsen (Dk.76 Kamil Ahmet), Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Abdurrahim), Nwakaeme (Dk.71 Guilherme), Ekuban (Dk.83 Kerem)

GOLLER: Dk.13 (P) – Dk.34 Skoda, Dk.49 Abdullah (Çaykur Rizespor) – Dk.17 – Dk.21 Abdülkadir Ömür, Dk.42 Nwakaeme, Dk.45 Pereira (Trabzonpor)