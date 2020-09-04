OG Anunoby’den bitime 0.5 saniye kala Toronto Raptors’a hayat öpücüğü

Boston Celtics karşısında seride 2-0 geride olan Toronto Raptors, NBA Play-Off Doğu Konferansı Yarı Final turunda kritik bir maça çıktı.
Karşılaşma boyunca üstünlüğünü koruyan Boston Celtics, maçın bitimine 0.5 saniye OG Anunoby’nin üç sayılık basketine engel olamayınca 104-103 mağlup oldu ve seride durum 2-1’e geldi.
“OG ANUNOBY AT THE BUZZER!”
The shot and the @Raptors reax!#TissotBuzzerBeater #ThisIsYourTime pic.twitter.com/37SrlA6xIj
— NBA (@NBA) September 4, 2020
Son anları büyük heyecana sahne olan maçın bitimine 0.5 saniye kala Daniel Theis’in smacıyla 101-103 öne geçen Celtics, galibiyete ve seriyi 3-0’a taşımaya bir adım uzaklıktaydı.
Ancak mola dönüşü OG Anunoby’nin mucize sayısıyla hayata tutunan Toronto Raptors, seriyi 2-1’e getirerek final yolundaki umutlarını tazelemiş oldu.
Raptors’ın yıldızı Kyle Lowry, 32 sayı-8 asist-6 ribaund ile mücadelenin en skorer ismi olurken Fred VanVleet 25 sayı-6 asistle oynadı.
Son saniye basketinin kahramanı OG Anunoby ise karşılaşmayı 12 sayı-10 ribaund yaparak double-double ile tamamladı.
WHAT A PASS. WHAT A SHOT.
OG Anunoby’s #TissotBuzzerBeater through the lens of our slo-mo #PhantomCam! #ThisIsYourTime#NBAPlayoffs #WeTheNorth pic.twitter.com/jhwCqNmzLe
— NBA (@NBA) September 4, 2020
Boston Celtics’te ise Kemba Walker 29 sayı, Jayle Brown 19 sayı-12 ribaund ve Jayson Tatum 15 sayı-9 ribaund üretti.
Serinin dördüncü maçı Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan gece TSİ 01:30’da oynanacak.