Messi krizine Barçagate eklendi!

Lionel Messi kalma gitme arasındaki kararını ertelerken, Barcelona yönetiminde her gün yeni bir kriz patlak veriyor. İspanyol El Mundo’nun haberine göre Katalan Emniyeti, Barcelona yönetimi hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı.

Barcelona’nın, kendi sosyal medyasını monitör etmek ile görevlendirdiği danışmanlık firması I3 Ventures’a hizmet değerinden yüzde 600 daha fazla (1 milyon Euro) ödeme yapıldığı iddia edildi. İlgili yargıç polislerin söz konusu raporu hakkında işlem yapma yetkisine sahip. Yargıç, gerekli gördüğü takdirde Barcelona yöneticilerini ifade vermeye de çağırabilecek.

Barcelona’nın I3 Ventures ile ilişkisi üzerindeki soru işaretleri geçtiğimiz Şubat ayında ortaya çıkmıştı. Firmanın, Başkan Josep Bartomeu’ya muhalif olan kulüp figürleri hakkında olumsuz paylaşımlar yapan hesaplarla bağlantılı olduğu bildirilmişti. O dönemde Barçagate olarak adlandırılan olay sonrası kulüp firmayla sözleşmesini feshetmişti.

Peki 25 Ağustos’ta Barcelona Kulübü’ne yolladığı yazı ile Katalan devinden ayrılmak isteğini dile getiren Lionel Messi’de son durum ne? Onu da aşağıdaki haberde anlatıyoruz:

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