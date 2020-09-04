Messi cephesinden kontra atak! Bomba etkisi yaratan belge…

Dünya futbolunun son günlerden en çok merak ettiği konu Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin İspanyol ekibi Barcelona’da kalıp kalmayacağı oldu. Yıldız futbolcu takımdan ayrılmak için her yolu denerken Barcelona yönetimi takımda tutmak için bütün kozlarını kullanıyor. Son olarak yıldız futbolcu Lionel Messi’nin babası ve temsilcisi Jorge Messi, oyuncunun 700 milyon euro’luk serbest kalma maddesinin 2019/20 sezonu bitiminde sona erdiğini ve geçerli olmadığını açıkladı.

İşte Jorge Messi’nin yaptığı açıklama…

“Profesyonel futbolcu Lionel Andres Messi’nin temsilcisi olan ben Jorge Horacio Messi, Ulusal Futbol Ligi’nin 30 Ağustos 2020’de yaptığı açıklamaya istinaden bu bilgilendirmeyi geçiyorum.

La Liga, hangi sözleşmeyi analiz ederek bu açıklamyı yaptı bilmiyoruz. Messi’nin ‘serbest kalma bedeli’ ile ilgili madde 2019/20 sportif sezonu bitiminde geçerliliğini yitirmiştir. Oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşmenin 8.2.3.6 maddesi bu duruma işaret etmektedir. “2019-20 sezonu bitiminden sonra bu sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir.” denilmektedir.

Sonuç olarak 700 milyon euro’luk serbest kalma bedeline işaret eden sözleşmenin 8.2.3.5 maddesi, geçerlilik süresini yitirmiştir.”

LA LiGA YÖNETİMİ 700 MİLYON EURO ŞART DİYOR!

İspanya La Ligi yönetimi son günlerde en çok konuşulan Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılma konusu ile ilgili açıklama yapmış ve Messi’nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olduğu açıklamıştı.

İşte La Liga’nın açıklaması…

“Oyuncu Lionel Andres Messi’nin FC Barcelona ile sözleşme durumuna ilişkin olarak farklı medya kanallarında farklı iddialar yer almaktadır. La Liga, bununla beraber konunun açığa kavuşmasının uygun olduğunu düşündü.

Lionel Messi’nin şu anda Barcelona ile olan sözleşmesi yürürlüktedir. Lionel Andres Messi’nin 26 Haziran tarihli 1006/1985 numaralı Kraliyet Kararnamesi’nin 16. maddesi uyarınca sözleşmesini erken tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda özel bir fesih bedeli vardır.

Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve bu durumlarla ilgili prosedürü takiben La Liga, söz konusu madddeyi daha önce ödememiş olan Messi’nin transfer yapabilmesi için bu ücreti ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde La Liga, oyuncuya transfer vizesi vermeyecektir.”

YÖNETİMDE DERT BİTMİYOR! BARÇAGATE…

Lionel Messi kalma gitme arasındaki kararını ertelerken, Barcelona yönetiminde her gün yeni bir kriz patlak veriyor. İspanyol El Mundo'nun haberine göre Katalan Emniyeti, Barcelona yönetimi hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı.

Barcelona'nın, kendi sosyal medyasını monitör etmek ile görevlendirdiği danışmanlık firması I3 Ventures'a hizmet değerinden yüzde 600 daha fazla (1 milyon Euro) ödeme yapıldığı iddia edildi. İlgili yargıç polislerin söz konusu raporu hakkında işlem yapma yetkisine sahip. Yargıç, gerekli gördüğü takdirde Barcelona yöneticilerini ifade vermeye de çağırabilecek.