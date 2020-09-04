Mert Hakan Yandaş, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında Macaristan’a 1-0 yenilen A Milli Takımımız, karşılaşmanın oynandığı Yeni 4 Eylül Stadı’nda yenilenme antrenmanı yaptı.

Sırbistan ile deplasmanda 6 Eylül Pazar günü karşılaşacak Ay-Yıldızlılarda Mert Hakan Yandaş, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan bilgilendirmede, “Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş antrenmana katılmadı” denildi.

Milli takım kafilesi Pazar günü oynanacak maç için yarın saat 11.00’de Belgrad’a gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, yarın müsabakanın oynanacağı Rajko Miti Stadı’nda TSİ 20.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 21.00’de stadyumda gerçekleştirecek.