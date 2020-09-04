Lionel Messi’nin planları tersine döndü! Peki şimdi ne olacak?

Barcelona’nın 33 yaşındaki yıldızı Lionel Messi’nin takımdan ayrılma planlarını geçici olarak askıya alması gündemde. 20 yıldır formasını giydiği Katalan devinden herhangi bir bedel ödemeden ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcunun bu talebi kabul edilmedi.

Babası Jorge Messi’nin, Başkan Josep Bartomeu ile yaptığı görüşmeden de beklenen sonuç çıkmayınca, Arjantinli futbolcu takımda kalma planlarını istemeye istemeye de olsa gündemine almak zorunda kaldı. Baba Messi, toplantı çıkışında basın mensuplarının “Messi’nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtı vererek bu ihtimalin güçlü olduğunu belirtmişti.

Gelecek yıl başkanlık seçimlerinin düzenleneceği Barcelona’da Başkan Bartomeu, Messi’yi kaybetmesi halinde toplanacak imzalarla ani bir seçimle koltuğundan olabilir. Bu nedenle Messi’nin ayrılması konusunda katı bir tutum sergileyen Katalan yönetimi, oyuncuya sözleşmesini feshetmesi için tek seçenek olarak mahkemeye gitme ihtimalini bıraktı.

Messi’nin babası Jorge Messi, Barcelona yönetimi ile görüşmeden çıkarken… / Reuters

MESSI KÖTÜ AYRILMAK İSTEMİYOR

Her şeyden önce altyapısında yetiştiği ve hayatını adadığı kulüp olan Barcelona ile kötü bir şekilde ayrılmak istemeyen Messi, PSG’ye giderek Katalan taraftarların nefretini kazanan Neymar’ın düştüğü duruma düşmek istemiyor. Avukatları dava açılması halinde sözleşme feshi konusunda haklı sebeplere sahip olduklarını belirtse de, Messi zorla değil mutabık kalınan bir anlaşma ile yolları ayırmayı seçiyor.

Bunun dışında Messi’yi transfer etmek isteyen Paris Saint Germain ve Manchester City de, oyuncunun mahkeme konularıyla uğraşmasını tercih etmiyor. Çünkü mahkemeden çıkabilecek olumsuz bir sonuç ihtimalinden çekinen Avrupa devleri, 33 yaşındaki futbolcunun 700 milyon euro değerindeki fesih bedelini ise ödemeyi gündemine bile almıyor.

‘2 YILLIK İMZALA, SENEYE BEDAVA GİT’

Çarşamba günü Leo’nun babası ile görüşme gerçekleştiren Katalan yönetimi, daha önce defalarca kez gitmesine izin vermeyeceklerini açıkladıkları Arjantinli yıldız için 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı. Messi’ye 2022’ye kadar takımda kalmasını teklif eden Barcelona, Messi’nin istemesi halinde gelecek sezon takımdan bedelsiz şekilde ayrılma hükmünü de sözleşmeye ekleyebileceklerini iletti. Başkan Bartomeu, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Messi’yi en azından 1 sene daha takımda tutarak 15 Mart 2021’deki seçimlere güçlü bir kozla girmeyi planlıyor.

KALMASI İMKANSIZ GÖRÜNÜYORDU AMA…

Barcelona yönetimi ve baba Jorge Messi arasında gerçekleşen toplantının ardından henüz kesin bir çözüm bulunamadı. Ancak, artık takımda kalması imkansız gibi görülen Messi’nin geleceği için şimdilik en güçlü ihtimal bir yıl daha Barcelona’da oynamak. Son yıllarda kulüpte yaşanan değişimlerden rahatsız olan ve Bayern Münih karşısındaki 8-2’lik yenilgi sonrası ipleri tamamen koparan Messi, 3 gündür devam edem eden yeni sezon çalışmalarına katılmayarak niyetinin ne kadar gerçekçi olduğunu göstermişti.

Barcelona taraftarları, Messi’nin ayrılık talebi sonrasında Başkan Josep Bartomeu’yu protesto etti. / Reuters

PEKİ TAKIMDA KALIRSA NE OLUR?

Dünya futbolunun şüphesiz gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Messi’nin, yaşanan çalkantılı süreç sonrasında Barcelona’da kalması halinde yaşayacakları da ayrı bir soru işareti. Bir yıl daha Barcelona’da devam ederse Katalan ekibi Messi gibi bir oyuncuya sahip olmanın keyfini biraz daha yaşayacak. Ancak bu süreçte yaşananların Messi-Barcelona hattı arasında zedelenmeye yol açacağı kaçınılmaz.

TEK BAŞINA 40 PUAN KAZANDIRIYOR!

Gollere ve asistlere devam: Messi’nin Barcelona hücum gücüne yaptığı katkı tartışılmaz. Takımın atak oyuncuları arasında Arjantinli futbolcu kadar etkisi olan başka kimse yok. 2019-20 sezonunda 31 gol atan Messi, asist sayısında ise Xavi Hernandez’i geride bıraktı. 33 yaşındaki futbolcu, bir sezonda ortalama 40 puan kazandırıyor.

Yönetime oksijen: Messi’nin Camp Nou’da futbol oynamasını sağlamak, Barcelona Başkanı Bartomeu için oksijen tüpü manası taşıyor. Görev süresinin en hassas günlerini geçiren Bartomeu, olası bir gensoru oyuyla karşı karşıya. Messi ayrılırsa, kendisine karşı imzaların toplanması ve başkanlık koltuğunu devretmesi gündeme gelebilir.

Markaların prensi: Tek başına bir marka haline gelen Messi’nin, diğer büyük markaları da etrafına topladığını düşünürsek, varlığından elde edilecek gelirin ne kadar yüksek olduğunu tartışmaya gerek kalmaz. Messi’nin tek başına kulübe kazandırdığı değer, kadronun diğer bileşenlerinin kazandırdıklarını fazla fazla aşıyor.

Messi varsa herkes var: Kadronda Messi gibi bir oyuncuya sahip olmak demek diğer oyuncular içinde cazibe merkezi olmak anlamına geliyor. Halen en üst düzeyde performans sergileyen 33 yaşındaki Leo ile birlikte forma giymek isteyecek futbolcuların transferi, Barcelona yönetiminin elini kolaylaştıracak.

El yakan ücret: Kadronda dünyanın en iyi futbolcusuna sahip olmanın da bir bedeli olur. Takımda en fazla yıllık maaş alan Messi’nin ücreti, corona virüsü nedeniyle gelir sorunları yaşan Barcelona’nın en zayıf karnı.

Tribün tepkisi: Kariyerinin tamamını Barcelona’da geçiren Leo Messi, Camp Nou’da bir idol. Şüphesiz son zamanlarda Barcelona’da forma giyen en büyük futbolcu. Ancak ayrılık isteği sonrası bazı taraftarlarla arası bozulmuş durumda. Takımda kalması halinde soyunma odası ve tribünde yaşayacakları oyuncuyu nasıl etkiler bilinmez.

Messi’nin Barcelona Akademisindeki En İyi Golleri: