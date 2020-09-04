LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #1 DENİZLİSPOR

Son saniyesine kadar korku yaşadığı 2019-20 sezonunun ardından Yukatel Denizlispor’un yeni sezon hedefini tahmin etmek zor değil: Kalp çarpıntısı çok daha düşük bir foto-finiş.

Hafızalarımızı tazeleyelim. Denizlispor, sürpriz Trabzonspor galibiyeti ile Lig’e tutunmuş ancak son maçta tabelanın en dibindeki Ankaragücü’ne 1-0 mağlup olunca küme düşmeye Kayserispor’un atacağı bir gol kadar yaklaşmıştı. Belki tartışılan penaltı pozisyonları ve çizgiyi geçti gibi gözüken toplara VAR müdahil olsa bu ihtimal gerçek de olabilirdi. O maçta Kayserispor’u kümede tutmak için canla başla mücadele eden Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, bugün Denizlispor’un hocası. O gün Denizli şehrini sevindiren, Kayseri’de öfke ve üzüntü yaratan sonucun bir anlamı kaldı mı? Hayır. Küme düşme TFF tarafından iptal edildi.

Ancak ateş hattı büyüdü. 21 takımın yarışacağı bu sezon 3 değil 4 takım küme düşecek. (TFF yine fikir değiştirmezse!) Denizlispor da en azından bu kalabalık Lig’in orta sıralarında kendine bir yer bulmak istiyor.

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ?

“Yaptığım araştırmalara göre takım ve oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeyle çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” diyen Prosinecki kolları sıvamışa benziyor. Bu sezon bambaşka bir Denizlispor takımı görmeye hazırlanalım. Ben Youseff, Zeki Yavru, Isaac Sackey ve Tolgahan Acar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 7 oyuncu kulüpten ayrıldı.

Yönetimin ilk adımı hücum hattını şekillendirmek oldu. Süper Lig golcüsü Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Prosinecki’nin Kayseri kadrosundan 30 yaşındaki santrafor Muris Mesanovic de Mlada Boleslav takımından kiralandı. Kiralık olarak oynayan Estupinan’ın ayrılmasının ardından forvet pozisyonuna bir isim daha gelebilir. Fransa 2. Lig ekiplerinden Toulouse ile sözleşmesi sona eren Yaya Sanogo’ya teklifini ileten Denizlispor Fransız oyuncudan yanıt bekliyor. Sol kanat ise Şilili bir isim Angelo Sagal ile takviye edildi.

“Atanın ve tutanın iyi olacak” kuralından hareketle kaleci rotasyonuna Türk futbolseverlerin unuttuğu 32 yaşındaki Cenk Gönen de eklendi. Ancak Prosinecki’nin bir yabancı kaleci ile daha anlaşmak istediği belirtiliyor. Costel Pantilimon da bu adaylardan biri.

Orta saha ise çalışkan bir isimle desteklendi. Son 4 sezonu Hannover’de geçiren Bundesliga deneyimi de olan 30 yaşındaki Alman defansif orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz bedelsiz olarak kadroya katıldı. Hala sadece 25 yaşında olan Recep Niyaz da sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Bu yıl 27 Süper Lig maçında forma giyen 27 yaşındaki stoper Oğuz Yılmaz ile 3, savunmanın bel kemiği 32 yaşındaki Mustafa Yumlu ile de 2 yıllık yeni sözleşmeler yapıldı. Ancak savunmada bir başka ihtimal var ki tüm şehir heyecanla o ismin imza atmasını bekliyor. Borussia Dortmund forması altında 263 maça çıkarak 18 gol atan; 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan savunmacı Neven Subotic ile defansın omurgasının tamamlanması bekleniyor. 31 yaşındaki Subotic, sakatlıklarından dolayı Dortmund'dan ayrılarak, Saint Etienne ve Union Berlin'de forma giymiş, geçtiğimiz sezon 23 maça çıkmıştı.

TEKNİK PATRON

Robert Prosinecki, görkemli bir futbol kariyerinin ardından kendine elit hocalar arasında yer bulamadı ancak 9 yıllık teknik direktörlük geçmişinde çalıştırdığı takımlara etkisini hemen hissettiren bir isim olarak göze çarptığını söylemek gerek. Onun yeni durumlara ve olaylara adapte olabilen yapısı, çabuk teşhis ve tedavilerle sonuç alan tarzı, Süper Lig’in hoca öğütme çarkı içinde geçerli bir akçe haline gelebilir. Hırvat hoca Denizlispor’da da benzer bir etki yaratabilirse, Süper Lig’in ‘hoca dönme dolabının’ Sumudica’dan sonra yeni yabancısı olabilir. Bunun iyi sınavlarını Kayseri’de gösterdiğini biliyoruz. 2012-2013 sezonunda ligi 15 galibiyet 7 beraberlik 12 yenilgi neticesinde 52 puan toplayıp 5.sırada noktalamıştı. 27 müsabakada 13 galibiyet 6 beraberlik 8 yenilgi alınmış ve 45 puan toplanmıştı. Geçtiğimiz sezonda ise ‘Düşmesi kesin gibi görünen’, averaj takımı haline gelen bir kadroyu son hafta, son gole kadar taşıyabilmesi takdire şayandı. Tabii ki burası Süper Lig, hiçbir başarı sonuçsuz kalmadı ve Kayseri ile sözleşme yenilenmedi. Burada devreye giren Denizlispor için fırsat transferlerinden biri de hiç şüphesiz Robert Prosinecki.

ANAHTAR

Hocaya güvenmek. Bunu Anadolu’da birçok takım için söylemek mümkün ama bir sezonda üç teknik direktör göndermek Süper Lig için bile iddialı. Denizlispor hocasına güvenmeli, daha da önemlisi bu güvenin sağlam olduğuna oyuncularını ikna etmeli. Senede 3 TD’nin gittiği bir yerde teknik patrondan otorite kurmasını beklemek büyük bir iyimserlik içeriyor. Aslında nedeni kısa vadeli başarısızlıklar gibi görünen bu hamleler, başarısızlık ile ilgili bir yumurta-tavuk çıkmazının da tetikleyicisi.

Kadroda ise en büyük soru işareti hala kale. Takviye elzem gibi görünüyor. Uzun zamandır maç eksiği bulunan Cenk’i temel planda kullanmak Denizlispor’u rakipleri karşısında kırılgan hale getirebilir. Süper Lig için birçok şey söyleyebiliriz ama bir gerçek var ki; kalecileri çok iyi.