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Sözcü

Kai Havertz, Chelsea’ye rekor kırarak transfer oldu

Chelsea, hücum hattına Werner ve Ziyech'ten sonra bir takviye daha yaparak Kai Havertz'e 5 yıllık imza attırdı! İngiliz ekibi, bu transfer için Bayer Leverkusen'e 80 milyon Euro ödeyerek en pahalı transferini yaptı.

SKOR DIŞ HABER
22:23 -
Haberler Futbol
Kai Havertz, Chelsea’ye rekor kırarak transfer oldu

İngiltere Premier Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında Manchester City ve Liverpool ile mücadele etmek için iddialı kadro kurmak isteyen Chelsea, bunun için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz devi, Almanya Milli Takımı’nın 21 yaşındaki genç yıldızı Kai Havertz’e 5 yıllık imza attırdı. Leverkusen’den 80 milyon Euro bedelle transfer edilen hücum oyuncusu, kulübün en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Öte yandan Havertz, tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu olmayı başardı.

Bu sezon Timo Werner’i 53 milyon Euro, Ben Chilwell’i 50 milyon Euro, Hakim Ziyech’i 40 milyon Euro’ya transfer eden Chelsea; Malang Sarr ve Thiago Silva’yı da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig’inde yeni sezon 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

2010 yılında Leverkusen’in alt yapısına giren Havertz, 17 yaşında ise A Takım ile Bundesliga’da şans bulmaya başladı. Bundesliga’da 118 maça çıkan Kai Havertz, 36 gol atıp 25 asist yapmayı başardı.

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Son güncelleme: 22:31 04.09.2020