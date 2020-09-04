Galatasaray’ın istediği Abdoulaye Doucoure, adım adım Everton’a!

Ligin başlamasına kısa bir süre kala orta sahaya beklenen takviyeyi yapamayan Galatasaray’a bir kötü haber de Abdoulaye Doucoure’den geldi. Premier Lig’de Watford forması giyen Fransız yıldız, Everton ile anlaştı.

Perşembe günü sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Everton ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Merseyside ekibinin bu transfer için 22 milyon pound bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Fransa takımlarından Rennes altyapısında yetişen Doucoure, Şubat 2016’da Watford tarafından 10 milyon euro bedelle transfer edilmiş ve aynı yıl La Liga’danın Granada takımına kiralanmıştı.

4 ay İspanya’da forma giydikten sonra Haziran 2016’da Watford’a geri dönen deneyimli isim, İngiliz ekibiyle Premier Lig’de çıktığı 129 maçta 17 gol-12 asistlik performans sergiledi.

60 MİLYON POUND’LUK ORTA SAHA!

Real Madrid’den James Rodriguez transferini sonlandırmak için yoğun çaba sarfeden Everton, Doucoure transeriyle orta saha bölgesine önemli bir güç katmış oldu.

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rodriguez ve Allan transferlerini de sonlandırarak orta sahayı yeniden inşa ediyor.

Meksikalı James Rodriguez için 20 milyon pound, Napoli’den Allan’a 21 milyon pound vermeye hazırlanan Everton, orta saha bölgesi için 60 milyon pound harcamış olacak.