Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında iki pozitif vaka!

Aylardır dünyayı etkisi altında tutan corona virüsü pandemisinin etkisi bir türlü azalmazken, Galatasaray Erkek Voleybol takımında son uygulanan testler doğrultusunda bir oyuncu ve bir teknik personel olmak üzere iki kişiden pozitif bulguların rastlandığı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada pozitif vakalara yakalanan kişilerin ismi verilmezken, hastalık süreci ile ilgili bütün önlemlerin alındığı belirtildi.

İşte Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama…

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır.

Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü

TÜRKİYE'DE VAKALAR BİTMİYOR!

Türkiye’de artan vakalar doğrultusunda spor camialarıda durumdan nasibini almaya devam ediyor. Kayserispor 2 kulüp çalışanının corona virüsüne yakalandığını duyururken, Antalyaspor tesislerinde ise 5 çalışanda pozitif sonuç alındığı duyuruldu.

Öte yandan Galatasaray'da altyapıda forma giyen bir futbolcunun testi pozitif çıkarken Trabzonspor'da daha önce corona'ya yakalandığı açıklanan iki futbolcunun son testlerinin negatif olduğu açıklandı.

FRANSA VE iSPANYA’DA DURUM KÖTÜYE GİDİYOR!

Fransız devi PSG son yaptığı açıklamanın ardından takımda çıkan pozitif vaka sayısı altıya çıkarken İspanya’dan da sürekli pozitif haberleri gelmeye devam ediyor. Real Sociedad takımında Mikel Oyarzabal ve yeni transfer David Silva’dan sonra Atletica Madrid takımında da Diego Costa ve Santiago Arias’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.