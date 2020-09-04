Futbolda ikinci corona dalgası!

Geçtiğimiz hafta üç futbolcusunun corona virüsü pozitif çıkan Fransız ekibi PSG, yeni corona vakası ile bir kez daha sarsıntıya uğradı. Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılan testlerin sonucunda üç oyuncunun daha corona testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüp resmi iletişim kanalları üzerinden bilgiyi paylaşırken gerekli protokollerin test sonuçları gelir gelmez derhal devreye sokulduğu ifade edildi.

Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs. Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 3, 2020

Daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamada takımın 10 Eylül’de oynanacak olan Lens deplasmanına gideceği duyurulmuştu. Ancak bugün yapılan testlerin sonucunda PSG’nin maça çıkıp çıkmayacağı merak konusu haline geldi.

Paris Saint-Germain, daha önce coronaya yakalanan oyuncuların ismini açıklamadığı gibi yine hangi isimlerin testlerinin pozitif çıktığını açıklamadı.

ATLETİCO MADRiD’DE DİEGO COSTA VE SANTİAGO ARİAS

İspanyol devi Atletico Madrid, futbolcularından Diego Costa ve Santiago Arias’ın yaptırdıkları corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, La Liga 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklara başlamak için, milli takımlarında bulunanlar ile Diego Costa ve Santiago Arias dışındaki tüm futbolcuların Madrid’deki tesislerde toplandığı bildirildi.

El primer equipo se sometió a la pruebas previas al inicio de la pretemporada, excepto los internacionales y Diego Costa y Arias, que dieron positivo en un test PCR realizado en sus vacaciones y se encuentran guardando cuarentena https://t.co/oL7YTrTISY — Atlético de Madrid (@Atleti) September 3, 2020

Teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 PCR testinden geçirildiği belirtilen açıklamada, Costa ve Arias’ın ise tatilde bulundukları yerlerde yaptırdıkları PCR testlerinin pozitif çıkmasından dolayı sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılmadıkları ve karantinada bulundukları bilgisi paylaşıldı.

FRANSA İLK ŞOKU POGBA İLE YAŞADI

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, basın toplantısında yıldız futbolcunun durumunu paylaş ve 27 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takımın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da dahil edilmemişti.

CHELSEA’NİN PLANLARINI CORONA BOZDU

Yaz transfer dönemini yoğun geçiren Chelsea’de Mikanos tatilinden dönen Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulisic ve Fikayo Tomori testlerinin pozitif çıktığı açıklanmış ve bu oyuncularla yakın teması olan oyuncularla birlikte 8 kişi karantina altına alınmıştı.

REAL SOCİEDAD ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADI

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın formasını giyen yıldız kanat oyuncusu Mikel Oyarzabal ve yine Real Sociedad’ın yeni transferi David Silva, testleri pozitif çıkan yıldızlar arasında yer aldı.

ARJANTİN’DE BOCA…

Arjantin'in en önemli kulüplerinden biri olan Boca Juniors, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 18 futbolcunun corona virüsüne yakalandığını duyurmuş. Corona virüsü salgınına önlem olarak, tüm takımın toplandığı, dışarıdan giriş ve dışarıya çıkışın yasak olduğu sağlık fanusunda yaşanan bu olay, virüsün tehlikesini gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’DE VAKALAR BİTMİYOR!

Türk kulüpleri de corona virüsünün ikinci dalgasından nasibini alıyor. Kayserispor 2 kulüp çalışanının corona virüsüne yakalandığını duyururken, Antalyaspor tesislerinde ise 5 çalışanda pozitif sonuç alındığı duyuruldu.

Öte yandan Galatasaray’da altyapıda forma giyen bir futbolcunun testi pozitif çıkarken Trabzonspor’da daha önce corona’ya yakalandığı açıklanan iki futbolcunun son testlerinin negatif olduğu açıklandı.