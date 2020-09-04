Fenerbahçe’de Başkan Vekili Erol Bilecik oldu

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos 2020 tarihinde görevinden istifa etmişti. Semih Özsoy’un yerine Başkan Vekili görevine Erol Bilecik’in getirildiği duyurdu.

Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz” denildi.

Erol Bilecik, 26 Kasım 1962 tarihinde Hatay’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun olan Erol Bilecik, mezuniyetin hemen ardından, Nixdorf Computer'de Sistem Analisti olarak çalışmaya başladı. Bu görevi iki yıl boyunca sürdürdü. Sonrasında ise Index'in kurulma süreci başladı.

ÜÇ ARKADAŞIYLA INDEX’İ KURDU

İTÜ’lü üç bilgisayar, bir makine mühendisinin ortaya koyduğu iş fikri, 1989 Temmuz ayında hayata geçirildi. 1989 yılında Index Bilgisayar'ın kurucu ortaklarından biri olarak firmanın genel müdürlük görevini üstlenen Erol Bilecik, 1999 yılı itibarıyla Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos'un CEO'su ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

Erol Bilecik ayrıca 2001-2004 yılları arasında Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD), 2011-2014 yılları arasındaysa İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği'nin başkanlık görevlerini yürüttü. 12 Ocak 2017[4] ile 20 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.