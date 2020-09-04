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Sözcü

Fenerbahçe’de 1 numara Harun Tekin! Erol Bulut’tan kritik değişiklik…

Teknik Direktör Erol Bulut, idmanlarda ve hazırlık maçlarında başarılı performans sergileyen Harun Tekin’i 1. kaleci yapacak. Altay Bayındır ise yedeğe çekilecek

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş
08:06 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’de 1 numara Harun Tekin! Erol Bulut’tan kritik değişiklik…

Kanarya’da eldivenler yer değiştiriyor… Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezonda birinci kaleci olarak Harun Tekin'i görevlendirecek. 2018-19 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Harun, ilk sezonun ardından Ankaragücü'nden getirilen Altay Bayındır'a kaleyi kaptırmıştı.

Genç eldiven Altay'ın başarılı performans sergilemesiyle kulübeye hapsolan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Harun, Bulut'un göreve gelmesiyle yeniden yükselişe geçti.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Topuk Yaylası kampında ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla eski formunu yakalayan Harun, yeni sezonda ilk 11'de şans bulacak.

Antrenmanlarında çok çalışan tecrübeli file bekçisi, “Tekrar 1 numara olmak istiyorum. Yeni sezonda herkes farklı bir Harun izleyecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Harun Tekin'in, sözleşmesinde yüzde 15 indirime gittiği öğrenildi. Bu fedakârlık yönetimin de beğenisini topladı.

Altay Bayındır Erol Bulut Fenerbahçe Harun Tekin