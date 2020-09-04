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Sözcü

Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı.

15:24 -
Haberler Futbol
Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa’da

Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Taşkıran sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

İşte Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklama…

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa süper lig transfer
Son güncelleme: 15:25 04.09.2020