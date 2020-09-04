Costel Pantilimon, Denizlispor’a imza attı

Süper Lig ekibi Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest’ın Rumen file bekçisi Costel Pantilimon’la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa’da kiralık olarak geçiren 33 yaşında, 2.03 boyundaki kaleci için kulüp tesislerinde yapılan imza törenine başkan Ali Çetin de katıldı.

Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna gibi kulüplerde görev yapan file bekçisi, 27 kez de Romanya Milli Takımı’nın kalesini korudu.

Pantilimon, 2011-14 yılları arasında kadrosunda yer aldığı dünya devi Manchester City’de İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu da yaşadı. Denizlispor, daha önce aynı mevkiye Aytemiz Alanyaspor’dan eski file bekçisi Cenk Gönen’i de transfer etmişti. İLGİLİ HABER LİG BAŞLARKEN | Süper Lig 2020-21 takım incelemesi #1 DENİZLİSPOR