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Sözcü

Beşiktaş genç ve yeni oyuncularıyla güldü

Beşiktaş, Antalyaspor'u Atakan, Mensah ve İlkay'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek ligdeki Trabzonspor maçı öncesinde hazırlık maçında performansıyla beğeni topladı.

23:00 -
Haberler Antalyaspor
Beşiktaş genç ve yeni oyuncularıyla güldü

Süper Lig’in başlamasına 1 hafta kala Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, rakibin 3-0 mağlup ederek PAOK ve Sivasspor maçından sonra oynadığı sezon öncesi üçüncü maçında galibiyetle tanıştı.

Beşiktaş’ın gollerini 4. dakikada yeni transfer Atakan Üner, 40. dakikada bir diğer yeni transfer Mensah ve 84. dakikada altyapıdan yetişen 19 yaşındaki İlkay İşler kaydetti. Genç oyuncu oyuna girer girmez saniyeler içerisinde Oğuzhan Özyakup’un pasında ceza sahasında topla buluşup golünü kaydetti.

Antalyaspor, 55. dakikada Fredy’nin ayağından penaltı fırsatını kaçırdı. Beşiktaş’ın kalecisi Utku rakibinin vuruşunda doğru köşeyi seçerek gole izin vermedi.

Antalyaspor beşiktaş süper lig
Son güncelleme: 23:05 04.09.2020