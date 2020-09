UEFA Uluslar Ligi nedir? İşte Uluslar Ligi formatı…

Türkiye-Macaristan maçıyla birlikte “Uluslar Ligi nedir?” sorusu gündeme geldi. UEFA tarafından düzenlenen ve 55 ülkenin yer aldığı Uluslar Ligi’nin yeni formatı ve kapsamlı açıklamalar yazımızda…

ULUSLAR LİGİ NEDİR?

2020-2021 VE SONRASI İÇİN FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

İlk sezonunun tamamlanmasının ardından UEFA, 2020-21 sezonundan başlamak üzere değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.

FORMAT NASIL İŞLİYOR TRT Spor’un haberine göre, UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir formata geçildi. 2018-2019 sezonunda ilk kez gerçekleşen Uluslar Ligi’nde bu sezon yeni format ve ödüller için düzenleniyor.

İlk sezonda Milli Takımımız B Ligi 2. Grup'ta, İsveç ve Rusya ile mücadele etmiş, oynadığı 4 maç sonunda 3 puan toplamış ve lig düşmüştü. Ancak bu sezon format tamamen yenilendi, sadeleştirildi.

4 ayrı lig ve bu 4 ayrı ligin içinde gruplar oluşturuldu. A,B ve C ligleri 16 takım, D Ligi 7 takım olarak belirlendi.

Liglerdeki takımlar, bir önceki Uluslar Ligi performansına göre torbalara ayrıldı, buna göre kura çekimi yapıldı ancak bir önceki turnuvadaki küme düşme formatı geçersiz sayıldı. Yani, küme düşen Milli Takımımız tekrar B Ligi'nde yer alacak.

Liglerin içinde ise kurayla 4 ayrı grup oluşturuldu ve A Milli Takım da Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. Sadece San Marino, Cebelitarık gibi takımların bulunduğu son grupta 3 ve 4 takımdan oluşan iki grup yer alacak.

Maçlar, 2020 yılında, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında oynanacak. Sonuçlara göre son maçların da aynı anda oynanma ihtimali de bulunuyor.

4 farklı lig şeklinde tasarlanan organizasyonda yükselme-düşme ise karışık bir sistemle belirlenecek.

Grup liderleri lig yükselecek. Son sıradakiler ise düşecek. Ancak düşme, sadece A ve B Ligi'ndeki takımlar için geçerli olacak. C Grubu'nda son sırada yer alan ekip ise D Grubu lideriyle play-out oynayacak ve düşen/yükselen bu şekilde belirlenecek.

Finaller ise 2021 yılında düzenlenecek. Sadece A Ligi'nde grup lideri olan 4 takım, rövanşlı eleme turunda karşı karşıya gelecek. Kazananlar final oynayacak, kaybedenler ise üçüncülük mücadelesi verecek.

Kısacası, A Ligi şampiyonluk için, diğer ligler ise A Ligi'ne yükselmek için karşılaşacak.

Ayrıca, grup liderlerinden en iyi iki takım da (elemelerde başarısız olması kaydıyla) 2022 Dünya Kupası play-off'a direkt katılma hakkı elde edecek. Yani ikinci bir şansa sahip olacak.