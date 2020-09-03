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Sözcü

Türkiye Macaristan maçı saati ve kanalı belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci sezonuna bugün başlıyor. Avrupa Şampiyonası vizesi alan jenerasyonun yeniden sahne alacağı maçta yeni formalar da ilk kez giyilecek. UEFA Uluslar Ligi heyecanı, 18 Kasım'da sona erecek. Türkiye Macaristan maçı bu akşam 21:45'te başlayacak.

08:26 -
Haberler Futbol
Türkiye Macaristan maçı saati ve kanalı belli oldu

A Milli Takım bu akşam 291 gün sonra yeniden sahaya çıkacak. Türkiye, son maçını 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve 2-0 kazanmıştı. UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci sezonunun ilk maçında Türkiye Macaristan’la karşılaşacak ve maç TRT 1 ekranlarından saat 21:45’te canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN

STAT: Yeni Sivas 4 Eylül

SAAT: 21:45

HAKEM: Artur Dias

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, İrfan Can, Ozan, Cengiz, Hakan, Emre, Enes (Muhtemel)

MACARİSTAN: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Bolla, Patkai, Simon, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Szalai (Muhtemel)

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ŞENOL GÜNEŞ’TEN AÇIKLAMA

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol  Güneş, Macaristan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, rakip Macaristan'ı şöyle değerlendirdi:

“Geçmişe bakılırsa Macaristan bir ekol takımı. Uluslararası yıldızlar çıkardılar. Aramızdaki rekabete bakarsak da 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle üstünlük onlarda. Atanı tutanı iyi, tecrübeli ve genç oyunculara sahip bir takım. Çıkış yapıyorlar. Dikkatli olmamız lazım. İyi bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz.”