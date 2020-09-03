Türkiye Macaristan maçı saati ve kanalı belli oldu

A Milli Takım bu akşam 291 gün sonra yeniden sahaya çıkacak. Türkiye, son maçını 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve 2-0 kazanmıştı. UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci sezonunun ilk maçında Türkiye Macaristan’la karşılaşacak ve maç TRT 1 ekranlarından saat 21:45’te canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN

STAT: Yeni Sivas 4 Eylül

SAAT: 21:45

HAKEM: Artur Dias

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, İrfan Can, Ozan, Cengiz, Hakan, Emre, Enes (Muhtemel)

MACARİSTAN: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Bolla, Patkai, Simon, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Szalai (Muhtemel)

ŞENOL GÜNEŞ’TEN AÇIKLAMA

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, rakip Macaristan'ı şöyle değerlendirdi:

“Geçmişe bakılırsa Macaristan bir ekol takımı. Uluslararası yıldızlar çıkardılar. Aramızdaki rekabete bakarsak da 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle üstünlük onlarda. Atanı tutanı iyi, tecrübeli ve genç oyunculara sahip bir takım. Çıkış yapıyorlar. Dikkatli olmamız lazım. İyi bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz.”