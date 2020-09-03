Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, grupta toplam 6 maç yaparak 2021 yılında düzenlenecek şampiyona öncesinde ciddi sınavlar verecek.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi’nde bu akşam A Milli Futbol Takımımız Macaristan’ı konuk edecek. Sivas’ta oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

MACARİSTAN: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Umut Bulut

ULUSLAR LİGİ

2018-2019 sezonunda ilk kez gerçekleşen UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir formata geçildi. İlk sezonda Milli Takımımız B Ligi 2. Grup'ta, İsveç ve Rusya ile mücadele etmiş, oynadığı 4 maç sonunda 3 puan toplamış ve lig düşmüştü. Ancak bu sezon format tamamen yenilendi, sadeleştirildi.

4 ayrı lig ve bu 4 ayrı ligin içinde gruplar oluşturuldu. A,B ve C ligleri 16 takım, D Ligi 7 takım olarak belirlendi.

Liglerdeki takımlar, bir önceki Uluslar Ligi performansına göre torbalara ayrıldı, buna göre kura çekimi yapıldı ancak bir önceki turnuvadaki küme düşme formatı geçersiz sayıldı. Yani, küme düşen Milli Takımımız tekrar B Ligi'nde yer alacak.

Liglerin içinde ise kurayla 4 ayrı grup oluşturuldu ve A Milli Takım da Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. Sadece San Marino, Cebelitarık gibi takımların bulunduğu son grupta 3 ve 4 takımdan oluşan iki grup yer alacak.

Maçlar, 2020 yılında, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında oynanacak. Sonuçlara göre son maçların da aynı anda oynanma ihtimali de bulunuyor.