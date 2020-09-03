CANLI | Türkiye – Macaristan

UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 3. Grup’ta Türkiye, Macaristan’ı konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 21.45’te başlayan mücadeleyi Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor. EURO 2020’ye katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, grupta toplam 6 maç yaparak 2021 yılında düzenlenecek şampiyona öncesinde ciddi sınavlar verecek.
4′ Sol kanattan ceza alanı içine giren Holender son çizgiden ortasını penaltı noktasındaki Adam Szalai’ye yaptı. Şutunu çeken Szalai’yi savunmamız engelledi.
1′ Karşılaşma millilerimizin vuruşuyla başladı.
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
MACARİSTAN: Peter Gulacsi, Attila Fiola, Adam Lang, Willi Orban, Atilla Szalai, Adam Nagy, David Siger, Filip Holender, Dominik Szoboszlai, Roland Sallai, Adam Szalai
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rossi
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Artur Dias
YAYIN: TRT 1
A Milli Takımımız, rakibiyle daha önce 6 kez karşılaştı. 2014 Dünya Kupası Elemeleri’nde deplasmanda Macaristan’a yenilen Ay-yıldızlılar, rakibine 3 maçta üstünlük sağladı.
2002 Dünya Kupası’nda A Milli Takımımızı Dünya 3.’sü yapan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Macaristan mücadelesiyle birlikte Türkiye’nin başında 45. resmi maçına çıkacak.
Güneş daha önceki 44 maçta 27 galibiyet ve 9 beraberlikle sahadan ayrıldı.
3 Eylül Macaristan (İç saha)
6 Eylül Sırbistan (Deplasman)
11 Ekim Rusya (Deplasman)
14 Ekim Sırbistan (İç saha)
15 Kasım Rusya (İç saha)
18 Kasım Macaristan (Deplasman)