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Sözcü

Türkiye Lennon transferini konuşuyor! ‘Vay be…’

Hes Kablo Kayserispor'un transfer ettiği Aaron Lennon, hem Türkiye ve Avrupa basınından hem de sosyal medyada gündem oldu.

13:02 -
Haberler Futbol
Türkiye Lennon transferini konuşuyor! ‘Vay be…’

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 33 yaşındaki İngizli futbolcu Aaron Lennon, sosyal paylaşım sitelerinden Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın kendi hesabından duyurduğu transfer haberi, sosyal medya da gündem oldu.

Lennon’ın Süper Lig’e gelmesi, Twitter’da Türkiye gündeminin zirvesine oturdu.

Hem Türkiye basınında hem de Avrupa basında da geniş yer bulan Aaron Lennon yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor forması giyecek.

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İşte sosyal medyada Lennon’ın Hes Kablo Kayserispor’a transfer olmasının ardından yapılan paylaşımlardan bazıları:

kayserispor lennon
Son güncelleme: 13:04 03.09.2020