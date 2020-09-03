Türkiye Lennon transferini konuşuyor! ‘Vay be…’

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 33 yaşındaki İngizli futbolcu Aaron Lennon, sosyal paylaşım sitelerinden Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın kendi hesabından duyurduğu transfer haberi, sosyal medya da gündem oldu.

Lennon’ın Süper Lig’e gelmesi, Twitter’da Türkiye gündeminin zirvesine oturdu.

Hem Türkiye basınında hem de Avrupa basında da geniş yer bulan Aaron Lennon yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor forması giyecek.

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İşte sosyal medyada Lennon’ın Hes Kablo Kayserispor’a transfer olmasının ardından yapılan paylaşımlardan bazıları:

vay be.. bir zamanlar ligin en hızlı kanadı olan hatta tottenham’ı tutmama vesile olan lennon kayserispor’la sözleşme imzalamış.. — Mansur (@mansuryaman_) September 3, 2020

Bugün Gerçekleştirilen Transferler Kayserispor – Aaron Lennon Denizlispor – Neven Subotic Alanyaspor – Khouma Babacar Süperlig bu Sezon çok farklı olacak — Tommy Shelby (@the_lionnss_15) September 2, 2020

Lennon Pedro Stium Ilhan Nurettin Manzala Muğdat Kvrzic Hiç bu kadara Alternatifli hücum kanat oyuncularımız olmamiştı. — Ugur Karataş (@avsarugur38) September 3, 2020

Pes 13 te Tottenham hastaları iyi bilir ki “Aaron Lennon” kadar hızlı bir oyuncu yoktur. Her pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalıp hiç gol atamamaktır Aaron Lennon ! — m_in (@eminncskn) September 2, 2020

Şşş Ses Etme Aaron Lennon pic.twitter.com/R0iLB2iUqP Aaron Lennon sevdamız başlamıştır pic.twitter.com/B7D2yX4zi8 — Enes #AL (@Hyena_lol) September 2, 2020

Rüzgarın Oğlu Aaron Lennon ilk defa Premier Lig dışına çıktı. Öyle zorlu bir ligde çok skorer değildi. Ama Tottenham yıllarındaki performansını biraz gösterse Süper Lig'de çok gol atar, asist yapar. Kontrada falan Harika olur. Maliyeti de düşükse tadından yenmez. #kayserispor — Ertuğrul Atabey OK (@OkAtabeyErtugrl) September 3, 2020

Yabancı sınırı olmayınca her takım güçleniyor. Şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Bu sezon Anadolu takımlarının aldığı bazı oyuncular.Geniş kadro kurmazsak şampiyonluk şansımız zor Kayserispor – Aaron Lennon Ç.Rizespor- Loic Remy Denizlispor- Subotic Alanyaspor – Khouma Babacar— Eყʂαɳ (@disiAsIan) September 3, 2020

Aaron Lennon, küllerinden doğmak istiyorsa burası onun için bulunmaz fırsat. Kendine bakarsa,dikkat ederse,ligde ve takımda söz sahibi olur. — Çakır Sercan ރ (@srcncakir) September 3, 2020

Aaron Lennon Kayserispor’da Helal olsun Berna başkana gerçekten bir kulüp nasıl yönetilir dersi veriyor pic.twitter.com/4SXnxdyiOH — Hayatta Beşiktaş (@asiruh_ahmet) September 2, 2020

Bu futbolçuyu GS alsa beğenirdiniz dimi? Bu futbolçuyu FB alsa beğenirdiniz dimi? Bu futbolcuyu Kayseri aldi Gayseri Beğenin Hoş geldin “Aaron Lennon” — Sportman (@Sportman_2020) September 2, 2020